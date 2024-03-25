Податкова буде телефонувати боржникам: стартує пілотний проєкт — Finance.ua

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Податкова буде телефонувати боржникам: стартує пілотний проєкт

Казна та Політика
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Податкова буде телефонувати боржникам: стартує пілотний проєкт
Податкова буде телефонувати боржникам: стартує пілотний проєкт
Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів. Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Мета пілотного проєкту

ДПС хоче підвищити рівень обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також посприяти добровільному погашенню платниками такої заборгованості.

Як це працюватиме

Платникам податків — боржникам контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде надавати інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.
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Нагадаємо, за даними Опендатабот, у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.
У 2023 році українських судах розглядалось 157 293 справи. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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