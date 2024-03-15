Судових справ побільшало: з яких причин найчастіше судяться українці — Finance.ua

Судових справ побільшало: з яких причин найчастіше судяться українці
У 2023 році українських судах розглядалось 157 293 справи. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.
Про це повідомляє Опендатабот.
Топ категорій судових справ
Торік загальна кількість відкритих судових справ майже на 46% перевищила показники 2022 року — понад 2,1 млн.
Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.
Топ-10 цивільних справ у судах
У судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку — 321 тисяча, та розірвання шлюбу — 121 тисяча.
Загалом, суди за комуналку є багаторічним впевненим лідером серед усіх судових процесів.
Більш ніж 80 тисяч цивільних справ — це суди через кредити.
Топ-10 адміністративних справ
В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій — майже 319 тис справ.
10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування «чорнобильців».
Топ-10 господарських справ
Господарські спори — це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.
Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження — майже 10 тис., позови щодо поставок товарів, робіт, послуг — близько 10 тис. та поставок енергоносіїв — майже 7 тис.
Кількість справ про банкрутство людей росте рік до року. 1,2 тис. таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.
Топ-10 кримінальних справ
Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки — 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна — понад 15 тис., та про наркотики без мети збуту — 14,5 тис.
Довідка Finance.ua:
- у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні;
- кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн;
- виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.
Що робити, якщо накопичили борги за комуналку 🔍
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