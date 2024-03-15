Судових справ побільшало: з яких причин найчастіше судяться українці — Finance.ua

Судових справ побільшало: з яких причин найчастіше судяться українці Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Судових справ побільшало: з яких причин найчастіше судяться українці

У 2023 році українських судах розглядалось 157 293 справи. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.

Про це повідомляє Опендатабот.

Топ категорій судових справ

Торік загальна кількість відкритих судових справ майже на 46% перевищила показники 2022 року — понад 2,1 млн.

Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.

Інфографіка: Опендатабот

Топ-10 цивільних справ у судах

У судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку — 321 тисяча, та розірвання шлюбу — 121 тисяча.

Загалом, суди за комуналку є багаторічним впевненим лідером серед усіх судових процесів.

Більш ніж 80 тисяч цивільних справ — це суди через кредити.

Інфографіка: Опендатабот

Топ-10 адміністративних справ

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій — майже 319 тис справ.

10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування «чорнобильців».

Інфографіка: Опендатабот

Топ-10 господарських справ

Господарські спори — це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.

Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження — майже 10 тис., позови щодо поставок товарів, робіт, послуг — близько 10 тис. та поставок енергоносіїв — майже 7 тис.

Кількість справ про банкрутство людей росте рік до року. 1,2 тис. таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

Інфографіка: Опендатабот

Топ-10 кримінальних справ

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки — 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна — понад 15 тис., та про наркотики без мети збуту — 14,5 тис.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні;

кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн;



виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.



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