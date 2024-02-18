Перелік майна, яке не можуть арештувати за борги — Finance.ua

Перелік майна, яке не можуть арештувати за борги Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Перелік майна, яке не можуть арештувати за борги, Фото: creditdebt.com.ua

Виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.

Про це пише РБК-Україна.

Хто може арештувати майно

Арешт на кошти боржника накладається виконавчою службою на підставі постанови виконавця про арешт цих грошей. Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

Виконавча служба може накладати арешти лише на боржників. Причини арешту можуть бути різноманітні, включаючи борг перед банком або наявність заборгованості зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.

Відповідно, стягувачем, який вимагатиме сплату боргу, може бути фізична, юридична особа або держава, залежно від того, що та кому ви заборгували.

Що не можуть арештувати

Юристи склали перелік майна, яке не може бути арештоване виконавчою службою:

предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування;

ліки, окуляри та інші вироби медичного призначення, які необхідні боржникові;

меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу та один стіл, одна шафа на сім'ю;

один холодильник на сім'ю;

один телевізор, персональний комп’ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу;

запас питної води, продукти харчування, які необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні;

майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім'ї та особами, які перебувають на його утриманні;

насіння, необхідне для чергового посіву та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення);

сільськогосподарський інвентар в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

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Нагадаємо, в Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й «іміджеві» наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

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