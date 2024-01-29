Yasno сьогодні починає вимикати електрику побутовим споживачам за борги — Finance.ua

Yasno сьогодні починає вимикати електрику побутовим споживачам за борги Сьогодні 17:01 — Енергетика

Yasno сьогодні починає вимикати електрику побутовим споживачам за борги

Компанії під брендом Yasno 29 січня починають вимикати електроенергію побутовим споживачам із найбільшими боргами.

Гендиректор Сергій Коваленко раніше в ефірі національного телемарафону анонсував, що саме в цей день почнуться відключення.

29 січня спливають терміни перших повідомлень із попередженнями про вимкнення, які компанія надсилала споживачам, сказав Forbes топменеджер компанії на умовах анонімності.

Yasno почне вимикати споживачів приблизно 29 січня, сказав СЕО Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону 11 січня. Компанія обслуговує побутових споживачів у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Механізм відключення

Спочатку клієнтам-боржникам надходитимуть сповіщення: починаючи від СМС-повідомлень, розсилок у Viber та чатах, та закінчуючи телефонними дзвінками з проханням оплатити заборгованість.

У разі, якщо це не допоможе, боржникам почнуть надсилати попередження у вигляді офіційного документа. Їх розсилатимуть за 10 днів до відключення.

Найпершими відключення торкнуться тих боржників, які мають найбільшу суму боргу за електроенергію.

Водночас, нарахування штрафів та пені клієнтам за протермінування оплати відбуватиметься виключно в рамках звернення до суду щодо стягнення заборгованості.

«Вінницяобленерго» 29 січня повідомила про початок відключень боржників за електропостачання на Вінниччині.

«Рівнеобленерго» 25 січня вимкнуло електрику 215 споживачам. Рівненська енергопостачальна компанія надавала списки найбільших боржників із боргом майже 20,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів України постановою від 29 грудня 2023 р. № 1405 скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги;

з початку повномасштабного вторгнення росії до України борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 млрд грн, сказав радник премʼєр-міністра України та член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, пише ExPro Consulting. Найстрімкіше борги зростали у Києві і області, на Дніпропетровщині та Харківщині.

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