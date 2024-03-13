У 2023 році з боржників стягнули рекордні 25 млрд грн, але це лише 6 копійок з кожної гривні боргу — Finance.ua

У 2023 році з боржників стягнули рекордні 25 млрд грн, але це лише 6 копійок з кожної гривні боргу Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

У 2023 році з боржників стягнули рекордні 25 млрд грн, але це лише 6 копійок з кожної гривні боргу

У 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч, сягнула 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази. Загалом, це найбільша сума за останні 5 років», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються — це доволі високий показник.

Водночас суми стягнень маленькі — лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто у 2023 році. У 2022 ця сума складала 5 копійок з кожної гривні.

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«Судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні», — коментує Олексій Іванкін, керівник Опендатабот.

Довідка Finance.ua:

регулятор може подати в суд за несплату комуналки. Борги потрібно своєчасно погашати або ж розтерміновувати;

виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати;

кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн.

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