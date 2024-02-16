Борги у спадок: як не потонути в чужих зобов’язаннях — Finance.ua

Борги у спадок: як не потонути в чужих зобов’язаннях Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Борги у спадок: як не потонути в чужих зобов’язаннях

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ відповіло на деякі питання щодо спадкування боргів. Розповідаємо про головне, що потрібно знати, якщо ви раптом отримали борги у спадок.

Спадкування — це не лише отримання майна, цінностей та коштів спадкодавця, але й можливість успадкувати його борги.

Що ж робити, якщо вам дістались борги у спадок?

дізнайтеся про всі борги спадкодавця, їх розміри, строки погашення, кредиторів. Це можна зробити, звернувшись до нотаріуса, банків, кредитних спілок, колекторських компаній, де мав борги спадкодавець;

складіть перелік та оцініть все майно, яке ви можете успадкувати;

порівняйте розмір боргів та вартість майна. Якщо борги значно перевищують вартість майна, можливо, вам буде вигідно відмовитися від спадщини.



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Чи можете ви погасити борги з власних коштів? Прийняти спадщину з боргами означає, що ви будете відповідати за борги спадкодавця в межах вартості успадкованого майна.

У разі відмови від спадщини ви не будете нести відповідальність за борги, але й не отримаєте жодного майна. Нотаріус допоможе вам оформити документи, пов’язані з прийняттям або відмовою від спадщини.

Чи можна якось уникнути спадкування боргів? Відповідь є заперечною, якщо ви вирішуєте таки прийняти спадщину. Це питання регулюється ст. 1218 Цивільного кодексу України, де чітко зазначається, що прийняття спадщини передбачає прийняття не лише прав, а й обов’язків спадкодавця. Тому, якщо ця людина мала борги чи кредити, вам доведеться сплатити зобов’язання по них.

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Важливо пам’ятати:

термін прийняття або відмови спадщини з дня смерті спадкодавця становить 6 місяців, що регулюється ст. 1270 Цивільного кодексу України. На час воєнного стану збільшено до 10 місяців. Та коли перестане діяти воєнний стан, попередній термін знову буде актуальним;

не можна успадкувати лише частину спадщини — ви або приймаєте все, або нічого;

спадкоємці відповідають за борги спадкодавця лише в межах вартості успадкованого майна;



відмова від спадщини не звільняє від сплати боргів, за які ви поручилися.



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