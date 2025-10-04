0 800 307 555
Обов’язкова частка у спадщині: що потрібно знати спадкоємцям

Спадкування — це перехід прав та обов’язків померлої особи до її спадкоємців. Заповідач може визначити у заповіті, хто отримає спадщину і кого позбавити права на неї. Проте є категорія осіб, які мають право на обов’язкову частку, і заповідач не може їх обмежити.
У Міністерстві юстиції України розповіли, кому належить обов’язкова частка у спадщині, попри заповіт.
До таких осіб належать:
  • малолітні, неповнолітні та непрацездатні повнолітні діти;
  • непрацездатна вдова або вдівець;
  • непрацездатні батьки.
Обов’язкова частка становить половину того, що належало б цим особам за законом. Її розмір може змінювати суд, враховуючи особисті стосунки спадкоємців із померлим та інші обставини.
До обов’язкової частки входить вартість речей домашнього вжитку, заповідальний відказ та інші майнові права, які належать спадкоємцю.
Не мають права отримати спадщину особи, які:
  • умисно позбавили життя спадкодавця чи інших спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;
  • заважали спадкодавцю скласти або змінити заповіт;
  • були позбавлені батьківських прав чи ухилялися від виконання обов’язків щодо утримання спадкодавця;
  • перебували у шлюбі, визнаному недійсним;
  • ухилялися від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.
Нагадаємо, багато українців зараз перебувають за кордоном, але все ще мають майнові права в Україні. Ситуація, коли в Україні відкривається спадщина у той час, як потенційний спадкоємець не має можливості особисто приїхати до країни, не є рідкістю.
За законом, подати заяву про прийняття спадщини можна через консульство України або іноземного нотаріуса. Консульство засвідчує підпис на українській мові без перекладу та апостилю, а іноземний нотаріус — іноземною мовою з подальшою легалізацією для використання в Україні.
