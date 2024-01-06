Як почати життя без боргів: покроковий план — Finance.ua

Як почати життя без боргів: покроковий план Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Як почати життя без боргів: покроковий план

Наприкінці кожного року усі переглядають свої досягнення та підбивають підсумки. Один з аспектів, який виділяють, — особисті фінанси. Особливо це актуально, коли є борги.

Фінансова радниця Галина Тритяк розповіла про специфіку боргів та як ефективно їх позбуватися.

Якщо борги додають стресу та тривоги, то це звісно негативно впливає на життя та відносини з грошима. Водночас є хороші позики. Наприклад, для розвитку власного бізнесу. Тобто, коли кредит допомагає генерувати більший дохід, ніж щомісячний борговий платіж, то на життя він негативно не впливає.

Перші кроки до погашення боргів

Під час повномасштабної війни та невизначеності особливо хочеться мати якомога менше поганих зобовʼязань.

Перший крок до позбавлення боргів — це скласти план, а не робити це хаотично.

Також для погашення боргів доцільно обирати різні стратегії: залежно від розміру зобовʼязань та доходу. За словами Галини Тритяк, інколи це поступове зменшення кредитного ліміту. Однак, вона наголосила, що коли мова йде про позики у мікрофінансових організацій з високими %, то є сенс, чим швидше їх закрити. Інколи навіть через перекредитування.

Точно нашкодить закриття кредиту без плану, бо є високий ризик закинути на погашення боргу більшу суму, ніж доступна і потім не мати можливості нормально покрити усі місячні витрати. А це призводить до нових позик.

Також під час погашення боргів варто враховувати витрати на базові потреби у рамках планування бюджету. Варто прийняти, що протягом якогось періоду рівень споживання потрібно обмежити, але відчуття, що в тебе немає позик, цього вартує.

Як «закрити» одночасно кілька боргів

Інколи є ситуації, коли потрібно одночасно погасити відразу кілька боргів. Зокрема, виникає питання визначення пріоритетів. Галина Тритяк поділилася порадами, як діяти у такій ситуації. Ось ключові моменти:

Зазвичай, рекомендують починати з того боргу, де найвищі %, і це раціонально.

Та ефективніше часто починати з кредиту, який менший у розмірі.

Таким чином, швидше вдасться його закрити й похвалити себе.

Проте кожна ситуація індивідуальна, слід враховувати різні фактор та наслідки.

Також 100% важливо відмічати прогрес у процесі погашення боргів. Навіть якщо ви 10 гривень закидаєте на кредитний ліміт, то варто себе похвалити.

Як планувати бюджет, аби уникати боргів у майбутньому

Більшість кредитів люди беруть не тому, що в них безвихідна ситуація, а швидше тому, що вони живуть зараз коштом майбутніх доходів. Ми хочемо вже зараз новий телефон і не готові чекати. Логічний висновок — задля уникнення боргів потрібно обʼєктивно оцінювати ситуацію і не жити в ілюзії, що все доступно.

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