Скільки податків і зборів сплатив бізнес у 2023 році — Finance.ua

Скільки податків і зборів сплатив бізнес у 2023 році Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Скільки податків і зборів сплатив бізнес у 2023 році, Unsplash

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що український бізнес у 2023 році сплатив на 26% більше податків і зборів, ніж у 2022-му. Вона також сказала, що зростання української економіки за результатами 2024 року прогнозується на рівні щонайменше 4,6%.

Про це вона розповіла під час форуму «Україна. Рік 2024», передає Новини.Live.

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Під час виступу на форумі Свириденко також розповіла, що сприяти економічному зростанню буде зокрема реалізація таких урядових програм, як гранти для бізнесу, «єОселя», створення індустріальних парків, «Доступні кредити 5−7-9», створення ринку гуманітарного розмінування тощо.

Вона заявила, що уряд планує надати цього року щонайменше 12 тисяч іпотек через програму «єОселя». Також планується надати 15 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу і тисячу грантів для підтримки несировинного виробництва і експорту.

«Якраз із 4,6% зростання цього року 2 відсотки дадуть саме ці програми», — зазначила міністерка.

Свириденко наголосила, що після падіння економіки на 30% в 2022 році всі прогнозували, що зростання української економіки у 2023 році може бути не більше, ніж на 0,5%.

«Я думаю, ми всіх здивували тим, що відновлювальне зростання в 2023 році становило більше 5%. І якщо ми подивимося вже на показники 2024 року — у нас є вже статистика січня, це вже зростання у 3,5%. Лютий ще не закінчився, але ми побачимо цифру із знаком плюс. І загалом ми прогнозуємо, що цього року економіка продовжить своє відновлювальне зростання», — сказала перший віцепрем'єр-міністр.

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За її словами, ключовими факторами, які сприяли відновленню економіки, стали стійкість українського бізнесу, макрофінансова допомога з боку партнерів та розблокування Чорного моря.

Свириденко зазначила, що 90% українських компаній, які призупинили свою діяльність на початку великої війни, відновили її.

«Дуже важливою є макропідтримка наших партнерів — ми отримали 75,4 млрд доларів підтримки за останні 2 роки. І дуже важливий чинник — це розблокування Чорного моря, по суті запуск нового морського коридора, і рекордні 12 млн тон експорту у січні, які по суті дорівнюють довоєнному періоду. В лютому вже було експортовано 8,5 млн тонн, місяць ще не закінчився, і я сподіваюся, що ми перевершимо довоєнні показники», — додала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

у січні до державного бюджету платники податків сплатили 96 мільярди гривень. Ця сума на 7,3 млрд грн вища за передбачувані показники;

в Україні хочуть реформувати податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування;



у «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн.



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