Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список) — Finance.ua

Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список) Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список)

Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 році.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Бюджет воюючої країни представники галузі поповнили на 2,8 млрд гривень, а левову частку — 68,5% надходжень забезпечили наступні компанії:

Кока-Кола.

«Оболонь».

«Красилівське».

Виробнича фірма «Панда».

«Примітно, що всі три лідери по сплаті податків мають вище середньогалузеве навантаження: Кока-Кола — і по ПДВ, і по податку на прибуток, „Оболонь“ „Красилівське“ — по ПДВ, а виробнича фірма „Панда“ — по податку на прибуток», — додав він.

Раніше Гетманцев пояснив, чому українці у січні почали забирати гроші з банків: «Скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Зокрема, ця тенденція спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років. Хоча, звісно, для кожного року є своя специфіка, як це було наприклад на початку 2015 року або 2022 року».

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