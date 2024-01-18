«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки

У «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн.

Такі ідеї висловила народна депутатка від фракції «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

«Новий iPhone за 60−70 тисяч грн може оподатковуватись. Якщо ви заробляєте більше 20 000 грн, то ви могли б сплачувати військовий збір не 1,5%, а 3%. Треба подумати про податки на розкіш», — сказала Роксолана Підласа, відповідаючи на питання, де брати гроші на мобілізацію.

Нагадаємо, у 2024 році власники квартир чи будинків в Україні заплатять за «зайві» квадратні метри більше , ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.

Ще одним «податком на розкіш» в Україні є транспортний податок, що сплачується при купівлі дорогих і досить нових легкових автомобілів. Якщо ж говорити про такий податок у світі, то Туреччина вирізняється найбільшим податковим навантаженням на власників приватного автотранспорту в Європі, тоді як значно заможніші Франція та Люксембург пропонують громадянам істотно вигідніші умови купівлі авто. Але тут важливо знати про низку нюансів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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