Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі

Особисті фінанси
70
Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі
Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі
Туреччина вирізняється найбільшим податковим навантаженням на власників приватного автотранспорту в Європі, тоді як значно заможніші Франція та Люксембург пропонують громадянам істотно вигідніші умови купівлі авто. Але тут важливо знати про низку нюансів.
Про це пише Euronews.

Податки при купівлі авто

Податки, пов’язані з придбанням, реєстрацією та використанням транспортних засобів, традиційно були просто одним з джерел поповнення державного бюджету.
В більшості країн Європи, зокрема і в Туреччині, люди платять близько 20% ПДВ при купівлі нових автомобілів.
Читайте також
Лише в деяких країнах ця ставка значно вища — 27% в Угорщині та 25% у Швеції, Данії і Хорватії.
Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі

Ціни на авто

Але сьогодні європейські уряди також використовують оподаткування автотранспорту для того, аби необхідним чином коригувати поведінку споживачів, підштовхуючи їх до певних дій, які сприяють захисту екології. Тож основною причиною великої різниці в цінах на авто в різних країнах є не ПДВ, а інші податки, збори та бонуси, які орієнтовані в першу чергу на популяризацію екологічних авто.
Читайте також
Наприклад, електромобіль категорії «А» (позашляховик/хетчбек з двигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.), ємністю батареї 58 кВт-год, споживання 17 кВт-год/100 км, вагою 1730 кг, і запасом ходу батареї понад 400 км) в більшості країн Європи коштує від 31 до 39 тисяч євро. Але у Франції він коштує в середньому близько 26,9 тисяч євро, а у Туреччині - 59,1 тисячу.
Які європейські країни платять найменший і найбільший податок на автомобілі
Така різниця в цінах пояснюється тим, що у Франції передбачено величезний «зелений бонус» при купівлі електромобіля, коли держава фактично компенсує частину вартості нового електромобіля та усі передбачені податки.
В інших країнах цей бонус менший, тож підсумкова ціна авто є вищою. А от у Туреччині навпаки є великі податки на купівлю машини (окрім ПДВ сплачуються податки «на розкіш»), але відсутні бонуси для покупців електромобілів.
Читайте також
Із машинами, що мають двигун внутрішнього згоряння, загальна динаміка схожа, хоча податки значно вищі, ніж на електромобілі. Так, у Туреччині автомобіль із ДВЗ вартістю близько 47,5 тисяч євро після сплати усіх податків обійдеться власнику аж у 179,2 тисячі євро.
В країнах ЄС податки менші, але теж досить відчутні. Згадане авто у Данії коштуватиме 146,7 тисяч євро, в Нідерландах — 122,8. А найдешевшим таке авто буде у Швеції - усього 59,3 тисячі євро.
Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.