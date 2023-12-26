Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які варто обрати у 2024 році — Finance.ua

Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які варто обрати у 2024 році Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Експерти назвали 9 кращих автомобілів з пробігом, які варто обрати у 2024 році

На ринку представлено багато вживаних сімейних авто, тому вибрати найкраще не завжди легко. Потрібно звертати увагу на просторий салон, функції безпеки, надійність технічних характеристик та сучасне обладнання.

Видання Auto Express опублікувало список найкращих вживаних авто для родини. Експерти оцінили всі переваги та недоліки машин.

Vauxhall Insignia

Таке авто вже третій рік поспіль є номером один серед сімей, тому що має гарне співвідношення ціни та якості. Незалежно від рівня комплектації, хетчбек оснащений інформаційно-розважальною системою з сенсорним екраном, до якого ви можете під'єднатися з телефону чи іншого гаджета.

Авто поєднує потужність та економність завдяки 1,5-літровому бензиновому двигуну з турбонаддувом.

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Skoda Superb

Авто має величезний, стильний салон, гарну динаміку водіння та опції гібрида, що підключається від електромережі. Незважаючи на те, що лінійка Superb існує з 2015 року, у 2019 році її було оновлено, в нові моделі додали світлодіодні фари і адаптивний круїз-контроль. Останній Superb також має низку високотехнологічних інформаційно-розважальних систем.

Навіть якщо ваш бюджет обмежений і ви можете купити Superb без рестайлінгу, ви все одно будете насолоджуватися перевагами водіння одного з найпрактичніших великих сімейних автомобілів.

Peugeot 508

Витончений силует седана фактично приховує зручні двері багажника хетчбека, а салон досить просторий. Щедрий рівень обладнання та розкішні матеріали створюють відчуття авто преміум-класу.

Hyundai i40

Hyundai більше зосередився на комфорті, ефективності та вбудованому комплекті, а не на динаміці водіння. Стиль інтер'єру вишуканий і надає відчуття престижності та солідності. Усі автомобілі оснащені стереосистемою з шістьма динаміками.

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Toyota Prius

Prius — це чудовий сімейний автомобіль, який недорогий в експлуатації, повністю відповідає фантастичній надійності Toyota, а також добре виглядає. Поєднання ефективного бензинового двигуна 1,8 з гібридною самозаряджальною батареєю означає, що авто забезпечить економність зі значно меншими шкідливими викидами у повітря.

Volkswagen Passat

Остання модель з’явилася у 2015 році та була оновлена ​​у 2019 році. Останні дизелі 1,6 і 2,0 TDI плавні й ефективні, а найновіші 1,5-літрові та 2,0-літрові бензинові двигуни потужні. Усі Passat надзвичайно зручні в управлінні та є чудовими автомобілями для далеких поїздок.

Mazda 6

Це один із небагатьох сімейних автомобілів, водіння якого приносить задоволення, поєднуючи спортивну керованість з ефективним та потужним двигуном. Mazda 6 пропонує багато місця всередині для п’ятьох дорослих, а також просторий багажник.

Citroen Grand Space Tourer

Авто надзвичайно просторе всередині та має простий, але вишуканий дизайн. Ви можете обрати модель з дизельним або бензиновим двигуном з 1,2-літровий трициліндровим турбомотором, який видає 129 кінських сил.

Hyundai Ioniq

Авто має 1,6-літровий бензиновий двигун і електромотор, що видає загальну потужність 139 кінських сил. Візуально Ioniq має подібний профіль до Prius, що, можливо, не дивно, оскільки обидва оптимізовані в аеродинамічній трубі, щоб зменшити опір і підвищити ефективність, але це авто ви можете купити за значно нижчою ціною, ніж Prius.

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Ampercar За матеріалами:

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