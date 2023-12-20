Названо середній вік легкових автомобілів в Україні — Finance.ua

Названо середній вік легкових автомобілів в Україні Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Названо середній вік легкових автомобілів в Україні

Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

«Це найменший показник за останні п’ять років», — наголошують в асоціації.

З цієї кількості левову частку (78%) склали вживані легковики, ввезені з інших країн.

За останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році - 92%, а найменшу у 2014 році - 4%.

Інфографіка: Укравтопром

Нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.

Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

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