Названо середній вік легкових автомобілів в Україні — Finance.ua

Названо середній вік легкових автомобілів в Україні
Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
«Це найменший показник за останні п’ять років», — наголошують в асоціації.
З цієї кількості левову частку (78%) склали вживані легковики, ввезені з інших країн.
За останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році - 92%, а найменшу у 2014 році - 4%.
Нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.
Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
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