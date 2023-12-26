У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт

Казна та Політика
163
У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт
У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт
Якщо буде прийняте рішення про підвищення акцизу на автогаз, критичного зростання цін не буде, а бюджет щомісяця отримуватиме до 1 млрд грн.
Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
Читайте також
«Бюджет отримає до 1 млрд грн щомісяця», — сказав Куюн.
Експерт вважає, що при підвищенні акцизу критичного зростання ціни на газ не буде.
Крім того, Куюн зазначив, що за рахунок усунення схем оптимізації податків на паливному ринку можна було би залучити до бюджету додатково до 9 млрд грн у 2023 році.
Читайте також
Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. ПДВ знову повернулося до 20% та підвищилися акцизи.
Водночас, у грудні голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що планується підвищення акцизу на автогаз утричі.

Довідка Finance.ua:

  • підвищення акцизу на автогаз втричі, до €170 за 1000 л, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 грн/л, заявляв голова асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко;
  • низка факторів призвела до стрімкого подорожчання автомобільного газу в Україні. Ціна не впаде дуже сильно, але буде зменшуватися.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.