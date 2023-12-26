У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

У разі підвищення акцизу на автогаз бюджет щомісяця отримуватиме до ₴1 мільярда — експерт

Якщо буде прийняте рішення про підвищення акцизу на автогаз, критичного зростання цін не буде, а бюджет щомісяця отримуватиме до 1 млрд грн.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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«Бюджет отримає до 1 млрд грн щомісяця», — сказав Куюн.

Експерт вважає, що при підвищенні акцизу критичного зростання ціни на газ не буде.

Крім того, Куюн зазначив, що за рахунок усунення схем оптимізації податків на паливному ринку можна було би залучити до бюджету додатково до 9 млрд грн у 2023 році.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. ПДВ знову повернулося до 20% та підвищилися акцизи.

Водночас, у грудні голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що планується підвищення акцизу на автогаз утричі.

Довідка Finance.ua:

підвищення акцизу на автогаз втричі, до €170 за 1000 л, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 грн/л, заявляв голова асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко;

низка факторів призвела до стрімкого подорожчання автомобільного газу в Україні. Ціна не впаде дуже сильно, але буде зменшуватися.

Укрінформ За матеріалами:

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