У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні — Finance.ua

У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні

Низка факторів призвела до стрімкого подорожчання автомобільного газу в Україні. Ціна не впаде дуже сильно, але буде зменшуватися.

Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко в ефірі телемарафону.

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Як зазначив Устенко, останнім часом більшість автогазу в Україну завозилося автомобільним транспортом, а не залізницею. Депутат від «Слуги народу» пояснює це тим, що «ринок торгівлі всіма видами палива не дуже високомаржинальний і ціна може піти як вверх, так і вниз».

«Тому, якщо ти завіз дизельне пальне в Україну за 43 гривні, то тому тобі потрібно якомога швидше його продати, бо якщо в Європі ціна піде нижче за 43 гривні, то ти так само будеш продавати і в Україні, бо ціна реагує дуже швидко», — сказав він.

За його словами, завезення вагонами займає від двох тижнів до місяця і більше.

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Устенко розповів, що 40% скрапленого газу в Україну надходило з Польщі. «Після того, коли Польщі почала блокувати (кордон), звичайно 40% скрапленого газу у нас відвалилася, тобто вже почався дефіцит», — розповів депутат.

Крім того, ще 10−15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах, сказав він.

Устенко також повідомив, що з Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці.

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«Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору», — сказав він.

Водночас оптова ціна на скраплений газ впала за останній тиждень на 10%. «Тому ціна вже пішла вниз. Навіть якщо польський кордон не буде розблокований, ми зможемо взяти газ у Румунії та далі в Європі. Ціна не впаде дуже сильно, але вона все ж таки буде зменшуватися», — сказав він.

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