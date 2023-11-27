В Україні фіксують проблеми з постачанням пального — Finance.ua

В Україні фіксують проблеми з постачанням пального Вчора 12:40 — Енергетика

В Україні фіксують проблеми з постачанням пального

У Мінагрополітики розповіли, що через ситуацію на польсько-українському кордоні в Україні фіксують проблеми з постачанням пального.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

За словами Дмитрасевича, для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною, але водночас є проблема з постачанням палива.

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«Через українсько-польський кордон рух наших вантажівок заблокований. І зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту… Нам вдається врівноважувати ситуацію… Але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, пальне для України. Це теж треба враховувати», — сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Україна наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.

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Нагадаємо, водії фур, які застрягли на польському кордоні, хочуть евакуюватися в Україну.

Блокада кордону завдає збитків як Україні, так і Польщі, й іншим країнам ЄС. Наша країна отримує через територію Польщі 30% всього, що потрібно для енергетичного сектора країни.

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