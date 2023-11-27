В Україні фіксують проблеми з постачанням пального — Finance.ua

В Україні фіксують проблеми з постачанням пального
У Мінагрополітики розповіли, що через ситуацію на польсько-українському кордоні в Україні фіксують проблеми з постачанням пального.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.
За словами Дмитрасевича, для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною, але водночас є проблема з постачанням палива.
«Через українсько-польський кордон рух наших вантажівок заблокований. І зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту… Нам вдається врівноважувати ситуацію… Але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, пальне для України. Це теж треба враховувати», — сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України.
Україна наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.
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Блокада кордону зі сторони Польщі 🧐
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