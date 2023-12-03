Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження — Finance.ua

Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження Сьогодні 00:46 — Технології&Авто

Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження

Американські експерти з’ясували ще одну перевагу автомобілів з ДВЗ над електромобілями. Бензинові та дизельні авто не тільки ліквідніші за електричні моделі, а й надійніші.

Про це повідомили на сайті Consumer Reports.

Опитування задоволеності власників надійністю своїх авто показало, що електромобілі частіше виходять з ладу, ніж моделі з ДВЗ. Такий висновок зроблено на основі понад 330 000 відгуків від водіїв.

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У середньому електрокари на 79% менш надійні, ніж бензинові та дизельні авто. Проте поломки найчастіше трапляються у Plug-in гібридів, які виходять з ладу на 146% частіше за автомобілі з ДВЗ. При цьому найнадійнішими виявилися традиційні гібридні моделі.

Експерти вважають, що така тенденція пов’язана з новими технологіями. Першопрохідцям довелося зіткнутися з деякими проблемами, перш ніж надійність електромобілів підвищиться.

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Старший директор Consumer Reports з автотестування Джейк Фішер рекомендує купувати електричні моделі, які випускаються вже кілька років. Наприклад, при виборі електрокара Tesla варто звернути увагу на Model 3, а не Cybertruck, оскільки більшість виробничих недоліків цього авто було виправлено.

Серед електромобілів поломки найчастіше трапляються у пікапів. У Ford F-150 Lightning є проблеми з акумуляторами, а у Rivian R1T — з якістю збірки.

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