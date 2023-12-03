Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження — Finance.ua
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Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження

Технології&Авто
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Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження
Бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі — дослідження
Американські експерти з’ясували ще одну перевагу автомобілів з ДВЗ над електромобілями. Бензинові та дизельні авто не тільки ліквідніші за електричні моделі, а й надійніші.
Про це повідомили на сайті Consumer Reports.
Опитування задоволеності власників надійністю своїх авто показало, що електромобілі частіше виходять з ладу, ніж моделі з ДВЗ. Такий висновок зроблено на основі понад 330 000 відгуків від водіїв.
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У середньому електрокари на 79% менш надійні, ніж бензинові та дизельні авто. Проте поломки найчастіше трапляються у Plug-in гібридів, які виходять з ладу на 146% частіше за автомобілі з ДВЗ. При цьому найнадійнішими виявилися традиційні гібридні моделі.
Експерти вважають, що така тенденція пов’язана з новими технологіями. Першопрохідцям довелося зіткнутися з деякими проблемами, перш ніж надійність електромобілів підвищиться.
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Старший директор Consumer Reports з автотестування Джейк Фішер рекомендує купувати електричні моделі, які випускаються вже кілька років. Наприклад, при виборі електрокара Tesla варто звернути увагу на Model 3, а не Cybertruck, оскільки більшість виробничих недоліків цього авто було виправлено.
Серед електромобілів поломки найчастіше трапляються у пікапів. У Ford F-150 Lightning є проблеми з акумуляторами, а у Rivian R1T — з якістю збірки.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Фокус
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