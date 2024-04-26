Бізнес назвав категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно — Finance.ua

Бізнес назвав категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно
Більш ніж у чверті компаній працівники можуть працювати повністю віддалено.
Про це свідчить дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.
- 54% учасників дослідження зазначили, що в їх компаніях є можливість працювати дистанційно, проте не для всіх категорій працівників.
- 28% респондентів вказали, що дистанційна робота можлива для всіх працівників.
- Ілише 17% учасників зазначили, що в їх компаніях немає можливості працювати дистанційно.
«Відповідно, спостерігається поступова динаміка щодо повернення працівників у офіси. Для порівняння, у січні 2023 року тільки у 4% компаній не було можливості дистанційної роботи», — зазначається у дослідженні.
Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:
- співробітники складу та виробництва;
- співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);
- банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;
- технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;
- адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;
- механік, майстер-приймальник;
- директор/заступник директора, головний бухгалтер;
- брокер;
- вчитель;
- менеджер з продажу;
- працівники логістичної сфери;
- медичні працівники та працівники лабораторій;
- юристи судової та кримінальної практик;
- керівники, які зобов’язані підписувати паперові документи;
- менеджер з обслуговування клієнтів;
- HR-менеджер;
- менеджмент середньої та вищої ланки.
Важливо зазначити, що гібридний формат роботи є прийнятним для більшості компаній, в яких працюють учасники дослідження. При цьому спостерігаються поодинокі випадки зменшення розміру заробітної плати у разі вибору працівником віддаленого формату роботи.
Працівники за кордоном
52% респондентів повідомили, що кількість працівників, які наразі працюють та проживають за кордоном не перевищує 5% від загального штату компанії, тоді як у 19% респондентів за кордоном перебувають 6−10% працівників. Також, важливо відмітити, що 32% респондентів написали, що всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні, що є вищим за показники попередніх періодів. Водночас деякі компанії використовують формати тимчасових контрактів за кордоном, по завершенні яких співробітники можуть повернутися в Україну.
Серед країн, де проживає найбільше працівників компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.
Чи планують повертати працівників до офісу найближчим часом? 41% респондентів написали, що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. Ще 12% написали, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 20% - повертатимуть не всі категорії працівників.
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