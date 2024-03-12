Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги — Finance.ua

Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги





Як У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату розробили проєкт закону про «клуб білого бізнесу», яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.Як повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму телеграм-каналі, сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

«Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу. Знаю, що на законопроєкт чекає бізнес. Пропоную долучитися хто не встиг до підписання. Картка документа: 1 490 119», — вказав він.

На думку Гетманцева, новий законопроєкт — як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу.

Що пропонують в Раді:

розширення змісту поняття «податковий ризик» та запровадження терміна «комплаєнс (управління податковими ризиками)»;

запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Серед переваг для бізнесу:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.