Цена на газ для отопления: Кабмин зафиксировал тариф
Кабмин продлил возложение специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз Украины» до 31 марта 2026 года, то есть зафиксировал тариф на газ, который используется для отопления и продается бюджетным учреждениям.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также
Продолжили возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:
- для населения — 7420 грн за 1000 кубических метров.
- для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1000 кубометров.
Решение правительства «позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона».
НАК «Нафтогаз Украины» до конца текущего отопительного сезона будет продавать газ производителям тепловой энергии для отопления помещений украинцев по цене 7420 гривен за 1000 кубометров. Стоимость газа напрямую влияет на стоимость отопления.
Ранее украинские поставщики газа обнародовали ценники на октябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более чем 26 грн за кубометр.
По данным традиционного обзора цен ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.
Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
Поделиться новостью
Также по теме
Цена на газ для отопления: Кабмин зафиксировал тариф
Работодатели в Польше смогут обязать работать на больничном — детали
Как выросли цены на частные дома: где самые высокие и самые низкие (инфографика)
Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату
ТОП-10 бенефитов, которые сейчас предлагают украинские компании
Сумма сертификатов «єВідновлення»: как будут рассчитывать в исторических домах