Какая цена природного газа в октябре — инфографика
Украинские поставщики газа обнародовали ценники на октябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более чем 26 грн за кубометр.
Об этом сообщает ГазПравда.
По данным традиционного обзора цен ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.
Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр.
Напомним, что базовые в Украине — именно годовые предложения. А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.
Годовой тариф от ГК «Нафтогаз Украины» действует до 30 апреля 2026 года включительно.
Ранее «Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще $1 млрд профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития. Об этом рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.
По его словам, в этом году Украина вынуждена импортировать рекордные объемы — около 6 млрд кубометров газа.
