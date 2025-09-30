0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая цена природного газа в октябре — инфографика

Энергетика
40
Какая цена природного газа в октябре — инфографика
Какая цена природного газа в октябре — инфографика
Украинские поставщики газа обнародовали ценники на октябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более чем 26 грн за кубометр.
Об этом сообщает ГазПравда.
Читайте также
По данным традиционного обзора цен ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.
Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
Какая цена природного газа в октябре — инфографика
Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр.
Напомним, что базовые в Украине — именно годовые предложения. А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.
Годовой тариф от ГК «Нафтогаз Украины» действует до 30 апреля 2026 года включительно.
Читайте также
Ранее «Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще $1 млрд профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития. Об этом рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.
По его словам, в этом году Украина вынуждена импортировать рекордные объемы — около 6 млрд кубометров газа.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems