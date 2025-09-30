Какая цена природного газа в октябре — инфографика Сегодня 10:03 — Энергетика

Какая цена природного газа в октябре — инфографика

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на октябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более чем 26 грн за кубометр.

Об этом сообщает ГазПравда

Читайте также «Нафтогаз» предложил США 10 энергетических проектов

По данным традиционного обзора цен ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.

Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр.

Напомним, что базовые в Украине — именно годовые предложения. А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.

Годовой тариф от ГК «Нафтогаз Украины» действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Ранее «Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще $1 млрд профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития. Об этом рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, в этом году Украина вынуждена импортировать рекордные объемы — около 6 млрд кубометров газа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.