«Нафтогаз» направил $1 млрд собственных средств на закупку газа перед отопительным сезоном

Энергетика

Энергетика
«Нафтогаз» направил $1 млрд собственных средств на закупку газа перед отопительным сезоном
«Нафтогаз» направил $1 млрд собственных средств на закупку газа перед отопительным сезоном
«Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще 1 млрд долларов профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития.
Об этом рассказал глава правления компании Сергей Корецкий в интервью Washington Post.
По его словам, в этом году Украина вынуждена импортировать рекордные объемы — около 6 млрд кубометров газа.
В целом, Украина уже подписала соглашения, которые покрывают почти 95% потребностей страны в газе на начало отопительного сезона 1 ноября.
Для финансирования закупок, кроме собственных средств, еще $1,5 млрд предоставили внешние партнеры — Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие международные институции.
Корецкий отмечает, что российские атаки в феврале-апреле уничтожили до 42% ежесуточной добычи газа в Украине, а летом — мощности по переработке нефти. Часть восстановлена, однако компания готовится к новому витку обстрелов энергообъектов.
Ранее Reuters предполагал, что для полного покрытия потребностей стране может понадобиться дополнительно $1 млрд на закупку 1−2 млрд кубометров газа.
Журналисты агентства отмечали, что Украина имеет самые большие подземные газохранилища в Европе с общей емкостью 30 млрд кубометров. В 2024 году в хранилищах хранили до 3 млрд кубометров газа компании из-за рубежа, но в этом году их объемы упали до нуля из-за обострения атак.
