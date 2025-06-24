«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома» на $1,37 млрд — Finance.ua
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«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома» на $1,37 млрд

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«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома» на $1,37 млрд
«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома» на $1,37 млрд
Международный арбитражный трибунал обязал российскую компанию «Газпром» выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Отмечается, что компания «Газпром» с мая 2022 года прекратила выполнять обязательства по принципу «бери или плати» (take or pay), предусмотренные контрактом на транзит газа.
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В сентябре того же года «Нафтогаз» подал иск в арбитраж. «Газпром» пытался сорвать рассмотрение дела через российские суды, однако это не сработало.
Арбитражный трибунал, в состав которого вошли арбитры из Швеции, Швейцарии и Израиля, полностью принял сторону «Нафтогаза». «Это важная победа», — подчеркнул Корецкий.
Следующий этап — добиться выполнения решения и взыскания компенсации.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» начал арбитражный процесс против российского газового монополиста «Газпром». Предметом арбитража была плата за услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которую Газпром не оплатил вовремя и в полном объеме.
По материалам:
Finance.ua
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