Газпром проиграл арбитраж немецкой компании — Finance.ua

Газпром проиграл арбитраж немецкой компании
Немецкая энергетическая компания RWE выиграла арбитраж против Газпром-экспорта в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC).
Об этом информирует издание Gap. Спор возник из-за прекращения поставок газа российской компанией в 2022 году.
В конце 2022 года RWE инициировала арбитражное разбирательство против Газпром-Экспорта в связи с двумя рамочными соглашениями о купле-продаже газа. Немецкая компания заявляла, что после прекращения поставок ей пришлось закупать газ по повышенным ценам на открытом рынке. Возникшие из-за этого убытки RWE решила взыскать с Газпрома.
Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году кремль потребовал от Европы расчетов за газ в рублях. Из-за отказа ряда стран поставки были сокращены. Взрыв на Северном потоке в 2022 году фактически приостановил экспорт в ЕС.
В декабре 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за отсутствия поставок газа.
Доля RWE в поставках российского газа к 2023 году составляла эквивалент 15 ТВт-час. С начала российского военного вторжения в Украину этот показатель сократился до 4 ТВт-ч.
В мае 2024 года сообщалось, что чистый ущерб Газпрому за этот период составил 629 млрд руб. ($6,84 млрд).
В мае 2025 года сообщалось о том, что Газпром получил чистый убыток в размере 1,077 трлн рублей или $12,89 млрд.
Многомиллиардные убытки «Газпрома» заставляют компанию задуматься о распродаже элитной недвижимости и сокращении штата центрального офиса на 40%.
По состоянию на 25 марта 2025 г. запасы валюты на счетах Газпрома упали почти до нуля.
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