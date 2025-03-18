В 2024 году российский «Газпром» понес убытки более чем на 12 млрд долларов — Finance.ua
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В 2024 году российский «Газпром» понес убытки более чем на 12 млрд долларов

Фондовый рынок
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В 2024 году российский «Газпром» понес убытки более чем на 12 млрд долларов
В 2024 году российский «Газпром» понес убытки более чем на 12 млрд долларов
В 2024 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) «Газпром» понес убытки в 1,076 триллиона рублей, что составляет 12,89 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Интерфакс.
Для сравнения, в 2023 году компания получила чистую прибыль в размере 695,6 млрд рублей. Отмечается, что основной причиной финансовых потерь стало снижение рыночной стоимости акций дочерней компании «Газпром нефть».
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Ожидается, что «Газпром» обнародует финансовые результаты за 2024 год по международным стандартам (МСФО) до конца апреля.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. По его словам, это «миллиарды на крови».
1 января 2025 года истек срок действия соглашения Украины с россией о транзите газа.
В ноябре Reuters писало, что «Газпром» в своем внутреннем планировании на 2025 год исходил из предположения, что транзит газа в Европу через Украину прекратится после 31 декабря 2024 года.
По материалам:
suspilne.media
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