Сколько стоит высшее образование в Испании (цены, стипендии и гранты)

В Испании платят за обучение не только иностранным, но и местным студентам. А попасть на бюджет сложно.

Обучение в государственных и частных университетах

Даже без бюджета стоимость обучения в государственных университетах Испании остается одной из самых низких в Европе. Она рассчитывается на базе системы кредитов ECTS.

от 12 до 35 евро. Цена за один кредит варьируется

Это позволяет правительству поддерживать низкие общие тарифы, которые колеблются от 250 до 1200 евро за семестр.

Вместе с этим стоимость может значительно отличаться в зависимости от выбранной специальности, поскольку количество необходимых кредитов для разных программ разное. Это означает, что узкоспециализированные курсы могут стоить дешевле общих образовательных программ.

Частные

В частных университетах цены существенно выше — от 5 до 8 тыс. евро за семестр.

В престижных школах бизнеса, таких как IE University или ESADE, обучение может достигать 25−30 тыс. евро в год.

Однако у них есть свои преимущества: поступить сюда легче, принимают украинские аттестаты без дополнительных экзаменов, часто не требуют сдачи общенационального вступительного экзамена PAU, а также предлагают широкий выбор программ на английском. Некоторые частные вузы зачисляют студентов даже без знания испанского языка.

Стипендии и гранты

Стипендии и гранты в Испании могут получить студенты бакалавриата. Доступны как частичные, так и полные пакеты финансовой поддержки.

Например, стипендия University of Jaen покрывает стоимость обучения и медицинского страхования, выделяет 2200 евро в год для аренды жилья, а также предоставляет бесплатные курсы испанского языка. Податься на нее может любой иностранный студент со средним баллом не ниже 7 из 10.

Стоит отметить, что поддержка предоставляется только в государственных университетах и ​​исключительно студентам, которые выбирают программы на испанском языке.

После 2022 года многие испанские университеты ввели целевые стипендии для украинских студентов и беженцев. Они могут включать в себя полное освобождение от оплаты за обучение, бесплатное проживание в общежитии и ежемесячную финансовую поддержку.

Дополнительные расходы

Размещение — основная статья расходов, и его стоимость сильно зависит от города. Старые и большие университеты обычно имеют собственные студенческие резиденции, однако проживание там платное.

Часто стоимость общежития сравнима с арендой квартиры, а иногда даже выше. Средние цены колеблются от 350 до 700 евро в месяц, но точную сумму следует уточнять непосредственно в университете.

Аренда комнаты в общей квартире в Мадриде и Барселоне обойдется в 400−600 евро в месяц, в то время как в городах поменьше, таких как Валенсия или Севилья, цена составляет 250−350 евро.

Общий месячный бюджет на проживание, питание, транспорт и развлечения колеблется от 800 до 1200 евро. Дополнительные расходы включают коммунальные услуги — 60−120 евро в месяц, а также единовременный залог за аренду, который обычно равен стоимости аренды за 1−2 месяца.

