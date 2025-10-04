0 800 307 555
ру
Сколько зарабатывают в Польше: средние доходы работников

Средняя валовая зарплата в корпоративном секторе Польши в августе составила 8769 злотых (99 100 грн по состоянию на октябрь). Это на 7,1% больше, чем годом ранее, но на 1,5% меньше, чем в июле.
Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления, пишет inpoland.

Что повлияло на показатель августа

Отмечается, что августовский показатель оказался несколько меньше прогнозов экономистов, ожидавших роста на уровне 8%.
Причина — июльскую статистику подтянули разовые выплаты: премии, юбилейные бонусы и выходное пособие. В августе таких надбавок было меньше, поэтому средняя зарплата выглядит более скромной.
Ранее польское правительство объявило, что в 2026 году минимальная зарплата составит 4806 злотых брутто (примерно 3600 злотых нетто). Однако это представляет собой валовое увеличение всего на 140 злотых — более чем вдвое меньше, чем год назад.

Власти объясняют решение снижением инфляции и потребностью сдерживать расходы бизнеса, но профсоюзы требуют более существенного роста.

Почему «средняя» зарплата не обо всех

Статистика GUS охватывает только предприятия с более чем 10 работниками и не учитывает показатели малого бизнеса или зарплаты работников, работающих по гражданско-правовым договорам.
Поэтому для многих работников средняя зарплата в 8700 злотых брутто остается цифрой, далекой от реальности.
Также разница между валовой суммой и тем, что фактически попадает на счет, значительная.
После вычета взносов (соцстрахование — 1200 злотых, медстраховка — около 680 злотых) и налога на прибыль (приблизительно 580 злотых) средняя чистая зарплата в августе составила около 6310 злотых (71 500 грн по состоянию на октябрь).
Однако эта зарплата доступна преимущественно работникам крупных компаний. В меньших компаниях, где премии и надбавки редкость, эта сумма еще меньше.
Напомним, на польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше. По данным GUS, к концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами раньше, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
По материалам:
Finance.ua
