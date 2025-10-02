Сколько украинцы могут легально работать в польском сельском хозяйстве Сегодня 07:39 — Личные финансы

Сколько украинцы могут легально работать в польском сельском хозяйстве

Украинцы, работающие в польском сельском хозяйстве, получили возможность продлить свое легальное пребывание и работу до 4 марта 2026 года.

Соответствующая поправка продолжает действие норм, принятых после 24 февраля 2022 года, касающихся украинцев, прибывших в Польшу в связи с войной, пишет inpoland.

Это решение позволяет тысячам людей и далее поддерживать аграрный сектор страны.

Новые правила предусматривают

Украинские сельскохозяйственные ассистенты могут оказывать помощь фермерским хозяйствам в области растениеводства и животноводства.

Работа осуществляется на основе соглашения о помощи по сбору урожая, которое предусматривает обязательное покрытие работников страхованием от несчастных случаев, болезней и беременности в определенном объеме, а также медицинским страхованием.

В то же время, закон содержит условия, при которых право на легальное проживание может быть потеряно.

В частности, речь идет о выезде из Польши сроком более 30 дней или получении временной защиты в другой стране ЕС. В таких случаях объем работы и срок действия соглашений регулируются положениями о социальном страховании фермеров.

