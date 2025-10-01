0 800 307 555
ру
Сколько украинцев в Польше чувствуют себя полностью интегрированными — исследование

Личные финансы
32
По данным исследования Gremi Personal, хотя 80% украинцев имеют стабильную работу, только 11% чувствуют себя полностью интегрированными в польское общество.
Большинство граждан Украины, сейчас проживающих в Польше, не планируют оставаться здесь надолго. Это может иметь серьезные последствия для польской экономики, особенно в отраслях, которые уже страдают от дефицита рабочей силы.
Опрос показывает, что большая часть украинцев рассматривает свое пребывание в Польше как временное.
  • 17,9% планируют вернуться в Украину, как только это станет возможным.
  • Еще 10,4% считают свой переезд в Польшу краткосрочным решением.
  • 45,3% не уверены в будущем, ожидая развития ситуации.
  • Только 13,2% выражают готовность остаться навсегда, если условия будут благоприятными.

Барьеры

Основными барьерами для интеграции украинцы называют социальную изоляцию и предвзятое отношение. Почти половина респондентов признается, что редко или никогда не общаются с поляками вне работы, а 69% заявили о случаях предвзятости или неуважения.
Эксперты подчеркивают, что для сохранения украинских работников Польша должна создать условия, которые обеспечат им чувство стабильности, принятия и принадлежности к обществу.
К концу 2022 года украинцы составляли наибольшую группу иностранных работников в Польше — почти 746 тысяч человек были зарегистрированы в системе социального страхования ZUS.
Они больше всего работают в производстве, строительстве, промышленной переработке, транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Утрата такого количества кадров может серьезно ударить по этим секторам.
По словам экспертов, отток работников приведет к немедленному экономическому шоку. Это будет означать спад производства, дефицит рабочей силы и резкий рост цен. Как следствие, внутреннее потребление уменьшится, а налоговые поступления в бюджет сократятся.
Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, предусматривающий существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство.
Увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения польского гражданства с 3 до 10 лет предусмотрено проектом изменений в Закон о польском гражданстве, поданным в Сейм президентом Каролем Навроцким.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
