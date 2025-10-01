Украинские компании ощущают последствия выезда мужчин до 22 лет и уже ищут им замену
Разрешение на выезд мужчин 18−22 лет несет риск сокращения молодых кадров в короткой и средней перспективе. Это отразится на отраслях, где молодежь составляет основу первой занятости: ритейл, HoReCa, логистика, производство, сезонные работы. 23% юношей планируют выезд за границу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.
Влияние на бизнес
Для компаний, зависящих от молодых работников на стартовых позициях, нововведение стало вызовом.
Согласно опросу, 41% работодателей уже ощутили заметное влияние, а еще 15% заметили частичные изменения.
Самые распространенные проблемы:
- рост числа увольнений среди молодых сотрудников (59% респондентов отметили это);
- сложности с поиском кандидатов до 22 лет (55%);
- около 44% жалуются на уменьшение откликов на вакансии;
- 14% фиксируют рост зарплатных ожиданий среди молодежи.
При этом среди 22% опрошенных бизнесов доля мужчин до 22 лет на работе составляет менее 10%. В то же время у большинства — 46%, работники такого возраста вообще отсутствуют.
В ответ на новые вызовы бизнес активнее привлекает старших кандидатов (32%). Еще 16% заявили, что привлекают на эти должности женщин, а 16% временно заморозили расширение.
9% опрошенных отметили, что рассматривают вариант полного или частичного прекращения деятельности. В общей сложности 42% опрошенных не меняли подходов к трудоустройству.
Что касается поддержки этого решения, то мнения разделились: 33% не поддерживают решение правительства, считая его вредным для рынка, в то время как 36%, наоборот, поддерживают. Треть занимают нейтральную позицию.
Планы молодежи относительно выезда
Среди соискателей работы в возрасте до 22 лет опрос показал, что 23% планируют выезд (13% скорее планируют, 11% точно). Главные мотивации:
- безопасность и избегание мобилизации (53% и 38% соответственно);
- 43% назвали мотивацией карьерные амбиции за границей;
- 29% хотят учиться за пределами Украины;
- треть юношей заявили, что хотят просто путешествовать.
В то же время, 45% не планируют покидать Украину: 28% точно не планируют, 17% скорее нет. Ключевые причины:
- желание помочь стране (39%);
- строить карьеру дома (40%);
- оставаться с семьей (48%);
- около 34% не уверены, что за границей будет лучше;
- У 15% нет финансовых или юридических возможностей для выезда.
Большинство опрошенных респондентов (51%) учатся, 19% работают, а 22% совмещают образование и работу. Среди неработающих 50% планируют искать работу в Украине.
Интересно, что у 54% есть друзья или родственники, которые уже выехали за границу или планируют это сделать. Из них почти половина (46%) сделали это сразу, а 19% уволились ради этого с работы.
Какие отрасли ощутят основное влияние и последствия
Отток молодых мужчин может ударить по таким областям, как ритейл, HoReCa, логистика, производство и сезонные работы. Это продавцы, курьеры, официанты, бариста, операторы линий и разнорабочие.
В короткой перспективе это усложнит наем и увеличит издержки бизнеса. В более дальней — сократит кадровый резерв для средних и старших позиций. Также существует риск, что вместе с молодыми людьми будут выезжать их родственники или партнеры.
Бизнесу придется адаптироваться: инвестировать в автоматизацию, повышать производительность, предлагать конкурентные зарплаты и новые форматы мотивации.
Напомним, с 28 августа в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. Теперь кроме мужчин, которые раньше имели такую возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 года. Цель пересечения границы не имеет значения.
Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.
Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее заявлял, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействованы всего 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не ожидается.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто
Украинские компании ощущают последствия выезда мужчин до 22 лет и уже ищут им замену
Сколько зарабатывают и куда инвестируют разработчики игр в 2025 году (инфографика)
Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали
Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты
Что изменится с 1 октября