Украинские компании ощущают последствия выезда мужчин до 22 лет и уже ищут им замену Сегодня 14:04 — Личные финансы

Украинские компании ощущают последствия выезда мужчин до 22 лет и уже ищут им замену

Разрешение на выезд мужчин 18−22 лет несет риск сокращения молодых кадров в короткой и средней перспективе. Это отразится на отраслях, где молодежь составляет основу первой занятости: ритейл, HoReCa, логистика, производство, сезонные работы. 23% юношей планируют выезд за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа

Влияние на бизнес

Для компаний, зависящих от молодых работников на стартовых позициях, нововведение стало вызовом.

Согласно опросу, 41% работодателей уже ощутили заметное влияние, а еще 15% заметили частичные изменения.

Самые распространенные проблемы:

рост числа увольнений среди молодых сотрудников (59% респондентов отметили это);

сложности с поиском кандидатов до 22 лет (55%);

около 44% жалуются на уменьшение откликов на вакансии;

14% фиксируют рост зарплатных ожиданий среди молодежи.

При этом среди 22% опрошенных бизнесов доля мужчин до 22 лет на работе составляет менее 10%. В то же время у большинства — 46%, работники такого возраста вообще отсутствуют.

В ответ на новые вызовы бизнес активнее привлекает старших кандидатов (32%). Еще 16% заявили, что привлекают на эти должности женщин, а 16% временно заморозили расширение.

9% опрошенных отметили, что рассматривают вариант полного или частичного прекращения деятельности. В общей сложности 42% опрошенных не меняли подходов к трудоустройству.

Что касается поддержки этого решения, то мнения разделились: 33% не поддерживают решение правительства, считая его вредным для рынка, в то время как 36%, наоборот, поддерживают. Треть занимают нейтральную позицию.

Планы молодежи относительно выезда

Среди соискателей работы в возрасте до 22 лет опрос показал, что 23% планируют выезд (13% скорее планируют, 11% точно). Главные мотивации:

безопасность и избегание мобилизации (53% и 38% соответственно);

43% назвали мотивацией карьерные амбиции за границей;

29% хотят учиться за пределами Украины;

треть юношей заявили, что хотят просто путешествовать.

В то же время, 45% не планируют покидать Украину: 28% точно не планируют, 17% скорее нет. Ключевые причины:

желание помочь стране (39%);

строить карьеру дома (40%);

оставаться с семьей (48%);

около 34% не уверены, что за границей будет лучше;

У 15% нет финансовых или юридических возможностей для выезда.

Большинство опрошенных респондентов (51%) учатся, 19% работают, а 22% совмещают образование и работу. Среди неработающих 50% планируют искать работу в Украине.

Интересно, что у 54% есть друзья или родственники, которые уже выехали за границу или планируют это сделать. Из них почти половина (46%) сделали это сразу, а 19% уволились ради этого с работы.

Какие отрасли ощутят основное влияние и последствия

Отток молодых мужчин может ударить по таким областям, как ритейл, HoReCa, логистика, производство и сезонные работы. Это продавцы, курьеры, официанты, бариста, операторы линий и разнорабочие.

В короткой перспективе это усложнит наем и увеличит издержки бизнеса. В более дальней — сократит кадровый резерв для средних и старших позиций. Также существует риск, что вместе с молодыми людьми будут выезжать их родственники или партнеры.

Бизнесу придется адаптироваться: инвестировать в автоматизацию, повышать производительность, предлагать конкурентные зарплаты и новые форматы мотивации.

Читайте также Мужчин 25−60 лет автоматически поставят на воинский учет

Напомним, с 28 августа в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. Теперь кроме мужчин, которые раньше имели такую ​​возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам , которым еще не исполнилось 23 года. Цель пересечения границы не имеет значения.

Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее заявлял , что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействованы всего 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не ожидается.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.