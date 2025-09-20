Президент объяснил, почему разрешили выезд за границу для мужчин 18−22 лет Сегодня 13:22

Президент объяснил, почему разрешили выезд за границу для мужчин 18−22 лет

С 28 августа 2025 года мужчины от 18 до 22 лет имеют право на беспрепятственное пересечение границы во время военного положения. Владимир Зеленский заявил, что это решение приняли, чтобы как можно больше молодежи заканчивало обучение в Украине.

Об этом президент сообщил во время общения с журналистами, передает «Укринформ».

По словам президента, наблюдается уменьшение количества парней, ведь родители увозили детей до 18 лет.

Если бы не приняли решение, в старших классах украинских школ оставалось бы еще меньше учащихся-мужчин. Они не закончили бы школу в Украине и не поступали бы в украинские университеты.

«На наш взгляд, дети, которые оканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. У детей, которые заканчивают школу и университет в Украине, есть еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за границей, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть», — рассказал Зеленский.

Читайте также НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда

Он также отметил, что в странах Европы украинских беженцев ждут неохотно.

«В Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь», — сказал Президент.

Напомним, по данным опроса Work.ua, 37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18−22 лет.

Чаще всего о наличии увольнений заявляли респонденты из следующих отраслей:

гостинично-ресторанный бизнес — 65% опрошенных представителей этой отрасли указали, что у их компании уже есть увольнение;

розничная торговля — 59%;

пищевая промышленность — 52%;

строительная промышленность и деревообработка — 47%;

оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт — 43%;

транспорт, логистика — 31%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.