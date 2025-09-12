0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодатели ощущают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массового выезда молодежи — эксперт

Личные финансы
42
Работодатели ощущают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массового выезда молодежи — эксперт
Работодатели ощущают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массового выезда молодежи — эксперт
После решения Кабинета Министров, которое позволило молодым парням в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что ребята массово увольняются и «бегут» из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.
Об этом заявил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии УНИАН.
По его словам, в последние годы работодатели остро ощущают дефицит кадров и сталкиваются с рядом проблем из-за массовой миграции и мобилизации. Возрастают расходы на рекрутинг, дольше идет обучение новичков, меняются графики и повышаются зарплатные ожидания кандидатов на стартовых позициях.
Чумак отмечает, что в этом контексте с наибольшими сложностями сталкиваются рабочие специальности, сферы логистики, строительства и здравоохранения.
Он указал, что Государственный центр занятости также фиксирует нехватку квалифицированных работников, а Федерация работодателей называет среди самых дефицитных позиций для трудоустройства водоснабжение, энергетику и медицину.
Читайте также
В этих условиях потенциальный отток парней в возрасте 18−22 лет может стать очень болезненным для работодателей, что заставляет их «бить тревогу».

Почему ощущение бизнеса не совпадает с цифрами пограничников

По словам Чумака, на практике бизнес действительно испытывает недостаток молодых кадров, даже без скачка официальных пересечений границы.
Причин этому несколько:
  • часть молодежи переходит в самозанятость, фриланс или работу в «тени»;
  • происходит внутренняя миграция в пределах Украины;
  • многие учатся за границей без немедленного трудоустройства;
  • действуют разные категории отсрочек и исключений;
  • существуют единичные неофициальные маршруты выезда, которые не попадают в легальную статистику.
«Все это создает „эффект оттока“ на локальных рынках труда даже без скачка официальных пересечений границы», — говорит президент Ассоциации частных работодателей.
Он также объяснил, что это явление наиболее сильно ощущается в прифронтовых регионах из-за стремления родителей обезопасить своих детей. И если решение Кабмина действительно приведет к еще более массовому выезду молодежи, Украина рискует потерять часть своего трудового и инновационного потенциала, отмечает специалист.
Читайте также
«Глядя в более длинную перспективу, системный выезд молодежи до 22 лет будет усиливать дефицит кадров, снижать производительность и инновационный потенциал и ухудшить демографический профиль рабочей силы», — добавляет Чумак.
Он отмечает, что невозвращение значительной части украинцев уже чревато потерей части ВВП ежегодно, а Всемирный банк прямо указывает на серьезный дефицит рабочей силы как вызов восстановлению Украины.

Как удержать молодежь

По мнению эксперта, нужны целевые решения, которые стимулировали бы молодых людей 18−22 лет оставаться в стране и начинать карьеру здесь.
Среди возможных решений Чумак приводит:
  • предоставление ваучеров на профессиональную переквалификацию;
  • развитие дуального образования под запрос работодателей;
  • оплачиваемые государством стажировки «первое рабочее место»;
  • налоговые или регуляторные стимулы для работодателей, нанимающих молодежь;
  • адресная поддержка предоставления жилья, транспорта, безопасности в регионах прифронтовых или в регионах релокации для трудоустройства.
«Программы карьерного сопровождения и возвращения молодежи (re-entry) в сотрудничестве с университетами и общинами, а также партнерства бизнеса с университетами и ПТУ для быстрого отбора и обучения — чтобы молодежь видела здесь возможности и оставалась работать в Украине», — заключает эксперт.
Читайте также
Напомним, что в ритейле и ресторанном бизнесе фиксируют увольнения молодых работников 18−22 лет. По данным Forbes, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове находится около 20% персонала. В «Сильпо» заявления на увольнение пока не превышают 3% среди 3000 молодых сотрудников.
Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский пояснил, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы.
Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не предвидится.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems