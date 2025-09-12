Работодатели ощущают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массового выезда молодежи — эксперт Сегодня 09:14 — Личные финансы

После решения Кабинета Министров, которое позволило молодым парням в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что ребята массово увольняются и «бегут» из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.

Об этом заявил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии УНИАН.

По его словам, в последние годы работодатели остро ощущают дефицит кадров и сталкиваются с рядом проблем из-за массовой миграции и мобилизации. Возрастают расходы на рекрутинг, дольше идет обучение новичков, меняются графики и повышаются зарплатные ожидания кандидатов на стартовых позициях.

Чумак отмечает, что в этом контексте с наибольшими сложностями сталкиваются рабочие специальности, сферы логистики, строительства и здравоохранения.

Он указал, что Государственный центр занятости также фиксирует нехватку квалифицированных работников, а Федерация работодателей называет среди самых дефицитных позиций для трудоустройства водоснабжение, энергетику и медицину.

В этих условиях потенциальный отток парней в возрасте 18−22 лет может стать очень болезненным для работодателей, что заставляет их «бить тревогу».

Почему ощущение бизнеса не совпадает с цифрами пограничников

По словам Чумака, на практике бизнес действительно испытывает недостаток молодых кадров, даже без скачка официальных пересечений границы.

Причин этому несколько:

часть молодежи переходит в самозанятость, фриланс или работу в «тени»;

происходит внутренняя миграция в пределах Украины;

многие учатся за границей без немедленного трудоустройства;

действуют разные категории отсрочек и исключений;

существуют единичные неофициальные маршруты выезда, которые не попадают в легальную статистику.

«Все это создает „эффект оттока“ на локальных рынках труда даже без скачка официальных пересечений границы», — говорит президент Ассоциации частных работодателей.

Он также объяснил, что это явление наиболее сильно ощущается в прифронтовых регионах из-за стремления родителей обезопасить своих детей. И если решение Кабмина действительно приведет к еще более массовому выезду молодежи, Украина рискует потерять часть своего трудового и инновационного потенциала, отмечает специалист.

«Глядя в более длинную перспективу, системный выезд молодежи до 22 лет будет усиливать дефицит кадров, снижать производительность и инновационный потенциал и ухудшить демографический профиль рабочей силы», — добавляет Чумак.

Он отмечает, что невозвращение значительной части украинцев уже чревато потерей части ВВП ежегодно, а Всемирный банк прямо указывает на серьезный дефицит рабочей силы как вызов восстановлению Украины.

Как удержать молодежь

По мнению эксперта, нужны целевые решения, которые стимулировали бы молодых людей 18−22 лет оставаться в стране и начинать карьеру здесь.

Среди возможных решений Чумак приводит:

предоставление ваучеров на профессиональную переквалификацию;

развитие дуального образования под запрос работодателей;

оплачиваемые государством стажировки «первое рабочее место»;

налоговые или регуляторные стимулы для работодателей, нанимающих молодежь;

адресная поддержка предоставления жилья, транспорта, безопасности в регионах прифронтовых или в регионах релокации для трудоустройства.

«Программы карьерного сопровождения и возвращения молодежи (re-entry) в сотрудничестве с университетами и общинами, а также партнерства бизнеса с университетами и ПТУ для быстрого отбора и обучения — чтобы молодежь видела здесь возможности и оставалась работать в Украине», — заключает эксперт.

Напомним, что в ритейле и ресторанном бизнесе фиксируют увольнения молодых работников 18−22 лет. По данным Forbes, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове находится около 20% персонала. В «Сильпо» заявления на увольнение пока не превышают 3% среди 3000 молодых сотрудников.

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский пояснил , что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы.

Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не предвидится.

