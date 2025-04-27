Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата — Finance.ua

Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата Сегодня 16:06 — Мир

Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата

В Европе молодые люди до 34 лет живут с родителями в странах Южной и Восточной Европы. Лидерами по доле молодежи, проживающей с родителями, являются Черногория (69%), Албания (66%), Хорватия (64%), Словакия (57%), Сербия (55%).

Об этом свидетельствуют данные Евростата и аналитика по возрасту съезда из родительского дома.

Также достаточно высок этот процент в Греции (54%), Польше (53%) и Италии (50%). В то же время в Германии этот показатель в несколько раз ниже (14%).

При этом в Северной Европе, напротив, молодые люди съезжают гораздо раньше — Финляндии (4%), Норвегии (7%) и Швеции (8%) — в среднем в 21 год.

Причины, почему молодежь живет с родителями:

Экономические трудности: высокая безработица среди молодежи, особенно в Южной и Восточной Европе, затрудняет самостоятельное проживание.

Высокая стоимость жилья и аренды, которая делает невозможным быстрое приобретение или аренду собственного жилья.

Социально-культурные особенности: в странах Южной Европы традиционно принято оставаться в родительском доме дольше.

Наличие так называемого «Поколения Ни-ни» (NEETS) — молодых людей, которые не работают и не учатся, что увеличивает зависимость от родителей.

В Восточной Европе и странах с экономическими кризисами молодежь пытается экономить, проживая с родителями.

7 413 гривен. Напомним, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила

Дзеркало Тижня По материалам:

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