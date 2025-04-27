Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата

Мир
81
Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата
Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата
В Европе молодые люди до 34 лет живут с родителями в странах Южной и Восточной Европы. Лидерами по доле молодежи, проживающей с родителями, являются Черногория (69%), Албания (66%), Хорватия (64%), Словакия (57%), Сербия (55%).
Об этом свидетельствуют данные Евростата и аналитика по возрасту съезда из родительского дома.
Также достаточно высок этот процент в Греции (54%), Польше (53%) и Италии (50%). В то же время в Германии этот показатель в несколько раз ниже (14%).
Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата
При этом в Северной Европе, напротив, молодые люди съезжают гораздо раньше — Финляндии (4%), Норвегии (7%) и Швеции (8%) — в среднем в 21 год.

Причины, почему молодежь живет с родителями:

  • Экономические трудности: высокая безработица среди молодежи, особенно в Южной и Восточной Европе, затрудняет самостоятельное проживание.
  • Высокая стоимость жилья и аренды, которая делает невозможным быстрое приобретение или аренду собственного жилья.
  • Социально-культурные особенности: в странах Южной Европы традиционно принято оставаться в родительском доме дольше.
  • Наличие так называемого «Поколения Ни-ни» (NEETS) — молодых людей, которые не работают и не учатся, что увеличивает зависимость от родителей.
  • В Восточной Европе и странах с экономическими кризисами молодежь пытается экономить, проживая с родителями.
Напомним, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 413 гривен.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems