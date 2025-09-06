0 800 307 555
ру
Карьерные ожидания молодежи не отвечают потребностям рынка труда

Украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс будущего: профессиональные ожидания подростков и детей в Украине.

По данным исследования, среди украинских подростков популярны юриспруденция, ІТ и медиа.
В то же время отрасли, остро нуждающиеся в кадрах (промышленность, оборона и строительство), остаются вне интереса подростков.
В работе школьники мечтают о прибыльности их труда, стабильности и балансе между работой и личной жизнью.
Исследование также показало гендерные различия среди выпускников.
В частности, девушки с высокими результатами по математике чаще выбирают филологию или медицину, тогда как парни тяготеют к ІТ и инженерии.
Напомним, в Службе занятости сообщили, что в этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:
  • продавец;
  • водитель;
  • повар;
  • инженер;
  • бухгалтер;
  • врач;
  • специалист;
  • администратор;
  • слесарь;
  • электромонтер;
  • грузчик.
По материалам:
Finance.ua
