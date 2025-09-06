Карьерные ожидания молодежи не отвечают потребностям рынка труда Сегодня 18:17

Украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс будущего: профессиональные ожидания подростков и детей в Украине.

По данным исследования, среди украинских подростков популярны юриспруденция, ІТ и медиа.

В то же время отрасли, остро нуждающиеся в кадрах (промышленность, оборона и строительство), остаются вне интереса подростков.

В работе школьники мечтают о прибыльности их труда, стабильности и балансе между работой и личной жизнью.

Исследование также показало гендерные различия среди выпускников.

В частности, девушки с высокими результатами по математике чаще выбирают филологию или медицину, тогда как парни тяготеют к ІТ и инженерии.

Напомним, в Службе занятости сообщили , что в этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:

продавец;

водитель;

повар;

инженер;

бухгалтер;

врач;

специалист;

администратор;

слесарь;

электромонтер;

грузчик.

