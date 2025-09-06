Карьерные ожидания молодежи не отвечают потребностям рынка труда
Украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс будущего: профессиональные ожидания подростков и детей в Украине.
По данным исследования, среди украинских подростков популярны юриспруденция, ІТ и медиа.
В то же время отрасли, остро нуждающиеся в кадрах (промышленность, оборона и строительство), остаются вне интереса подростков.
В работе школьники мечтают о прибыльности их труда, стабильности и балансе между работой и личной жизнью.
Исследование также показало гендерные различия среди выпускников.
В частности, девушки с высокими результатами по математике чаще выбирают филологию или медицину, тогда как парни тяготеют к ІТ и инженерии.
Напомним, в Службе занятости сообщили, что в этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:
- продавец;
- водитель;
- повар;
- инженер;
- бухгалтер;
- врач;
- специалист;
- администратор;
- слесарь;
- электромонтер;
- грузчик.
