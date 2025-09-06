0 800 307 555
«Пакет школьника»: в ПФУ ответили на наиболее актуальные вопросы

Родители первоклассников могут получить 5 тыс. грн помощи от государства на подготовку ребенка к школе в рамках программы «Пакет школьника». Пенсионный фонд уже профинансировал первые выплаты для более чем 86 тысяч семей первоклассников. Общий объем первого финансирования превысил 430 млн грн.
В ПФУ ответили на актуальные вопросы о подаче заявлений на получение выплаты.

Как подать заявление на помощь

Это можно сделать через приложение «Дія» или подать заявление в бумажной форме в сервисный центр территориального органа ПФУ, независимо от адреса места жительства.
В заявлении указываются, в частности, персональные данные заявителя и первоклассника, реквизиты счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке.
Для подачи заявления в бумажной форме необходимо подготовить следующие документы:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • РНУКНП (при наличии);
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).
Дополнительные документы, например свидетельство о рождении или браке, предоставляются только в случае невозможности получить их путем электронного взаимодействия.

Зависит ли размер помощи от доходов семьи

В ПФУ отмечают, что одноразовая помощь является целевой государственной поддержкой первоклассников и не зависит от материального положения семьи.
Это означает, что среднемесячный совокупный доход семьи, наличие других льгот и социальных выплат у семьи не учитывается при назначении помощи.

Нужна ли справка из школы

Специалисты объясняют, что ПФУ получает списки первоклассников и информацию о родителях от Минобразования в электронном виде.
Обновление данных происходит еженедельно, помощь все равно будет назначена, даже если данные ребенка внесены в список школьников-первоклассников с опозданием.

Как проверить статус заявки

Узнать, обработано ли ваше заявление, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).
Авторизируйтесь, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или систему ID.GOV.UA.
В левом боковом меню выберите раздел «Мои обращения» и ознакомьтесь со статусом заявления.

Справка Finance.ua:

  • в помощи «Пакет школьника» могут отказать, если семья находится за границей или на ВОТ, ребенок отчислен или переведен в другое заведение (тогда нужно подать новое заявление) или есть несоответствие данных в государственных реестрах (их необходимо обновить);
  • в ПФУ сообщали, что на получение жилищной субсидии или других видов социальной помощи единовременная денежная помощь «Пакет школьника» не повлияет.
По материалам:
Finance.ua
