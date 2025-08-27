«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате

Личные финансы
18
«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате
«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате
В Украине продолжается подача заявлений на получение единовременной выплаты пяти тысяч гривен родителям первоклассников в рамках программы «Пакет школьника».
Об этом напоминает Министерство образования и науки.
С начала программы украинцы подали 97 638 заявлений на получение выплаты — это почти 54% от количества первоклассников, информация о которых внесена в государственный реестр в сфере образования (АИКОМ). Большинство обращений поступило онлайн через приложение «Дія» (94 142 заявления), еще 3 496 — в письменном виде в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Отказы

На сегодняшний день верифицировано 92 519 заявлений, отклонено 1 655. Основные причины отказов:
  • пребывание семьи за границей или на временно оккупированных территориях (получить помощь можно по возвращении);
  • отчисление или перевод ребенка в другое учебное заведение (в таких случаях нужно подать новое заявление);
  • несоответствие данных в государственных реестрах (их нужно обновить).
«Чтобы помощь поступила вовремя и без лишних затруднений, важно правильно оформить данные в образовательной системе», — подчеркнули в министерстве.

Как работает система

Данные о первоклассниках обязательно вносятся школами в модернизированную систему АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), которая синхронизируется с другими государственными реестрами. Именно АИКОМ подтверждает, что ребенок зачислен в 1 класс.
Пенсионный фонд Украины получает от АИКОМ обновленные данные каждые два дня и дополнительно проверяет информацию при принятии решения о выплате.

Что делать родителям

Если информация о ребенке отсутствует в услуге «Пакет школьника» в «Дія»:
  • уточните в школе, внесены ли данные в АИКОМ;
  • проверьте, есть ли в системе регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика родителей или законных представителей;
  • если вы не пользуетесь «Дія», заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда (но данные ребенка все равно должны быть в АИКОМ).
Подать заявление можно до 15 ноября 2025 г. Выплата будет поступать на «Дія.Картка» в течение 14 дней после подачи заявки. Размер выплаты — 5000 гривен на каждого первоклассника.
Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы. Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems