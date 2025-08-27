«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате — Finance.ua

«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате Сегодня 21:05 — Личные финансы

«Пакет школьника»: как проверяют данные и почему могут отказать в выплате

В Украине продолжается подача заявлений на получение единовременной выплаты пяти тысяч гривен родителям первоклассников в рамках программы «Пакет школьника».

Об этом напоминает Министерство образования и науки.

С начала программы украинцы подали 97 638 заявлений на получение выплаты — это почти 54% от количества первоклассников, информация о которых внесена в государственный реестр в сфере образования (АИКОМ). Большинство обращений поступило онлайн через приложение «Дія» (94 142 заявления), еще 3 496 — в письменном виде в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Отказы

На сегодняшний день верифицировано 92 519 заявлений, отклонено 1 655. Основные причины отказов:

пребывание семьи за границей или на временно оккупированных территориях (получить помощь можно по возвращении);

отчисление или перевод ребенка в другое учебное заведение (в таких случаях нужно подать новое заявление);

несоответствие данных в государственных реестрах (их нужно обновить).

«Чтобы помощь поступила вовремя и без лишних затруднений, важно правильно оформить данные в образовательной системе», — подчеркнули в министерстве.

Как работает система

Данные о первоклассниках обязательно вносятся школами в модернизированную систему АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), которая синхронизируется с другими государственными реестрами. Именно АИКОМ подтверждает, что ребенок зачислен в 1 класс.

Пенсионный фонд Украины получает от АИКОМ обновленные данные каждые два дня и дополнительно проверяет информацию при принятии решения о выплате.

Что делать родителям

Если информация о ребенке отсутствует в услуге «Пакет школьника» в «Дія»:

уточните в школе, внесены ли данные в АИКОМ;

проверьте, есть ли в системе регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика родителей или законных представителей;

если вы не пользуетесь «Дія», заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда (но данные ребенка все равно должны быть в АИКОМ).

Подать заявление можно до 15 ноября 2025 г. Выплата будет поступать на «Дія.Картка» в течение 14 дней после подачи заявки. Размер выплаты — 5000 гривен на каждого первоклассника.

Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы. Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».

