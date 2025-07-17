В сети распространяется новая мошенническая схема под видом помощи «Пакет школьника» — что известно Сегодня 10:00 — Криминал

В сети распространяется новая мошенническая схема под видом помощи «Пакет школьника» — что известно

Новая мошенническая схема под видом помощи «Пакет школьника»: злоумышленники рассылают сообщения о якобы начале выплаты и собирают банковские данные родителей.

Об этом предупреждает Минсоцполитики

Там напомнили, что инициатива еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно.

«О запуске программы мы сообщим, как только все будет готово (не волнуйтесь — это произойдет вовремя, чтобы все успели подготовиться к школе). Тогда же поделимся и подробной инструкцией, как воспользоваться „Пакетом школьника“», — сказано в сообщении.

Родителям, которые зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы и являются пользователями «Дія», после старта инициативы поступит соответствующее уведомление.

Минсоцполитики предостерегает родителей и представителей первоклассников не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные.

Напомним, правительство разрабатывает новую программу поддержки семей с детьми. Цель — создать условия, при которых семьи с детьми имеют государственную поддержку именно там и в те моменты, когда семья, воспитывающая детей, больше всего нуждается в ней.

Минсоцполитики готовится комплексный проект Закона о поддержке семей с детьми.

«Пакет школьника» поможет родителям будущих первоклашек приобрести все необходимые для школы, например, канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь. Размер выплаты — 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

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