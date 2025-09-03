«Пакет школьника» планируют расширить — Finance.ua
ру
«Пакет школьника» планируют расширить

Личные финансы
Государственную программу «Пакет школьника» планируют расширить. Она будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.
Об этом в эфире ICTV сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
«Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги, и планируем ввести это в ближайшие три недели», — заявил Улютин.

Сколько семей уже получили помощь

По его словам, украинцы активно подают заявления на «Пакет школьника» и предпочитают онлайн-формат. Так, по состоянию на 2 сентября подали заявления почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи воспользовались приложением «Дія».
В рамках первого финансирования поддержку уже получили 86 тысяч семей на сумму 430 млн гривен, что составляет 35% средств, заложенных в Госбюджет, а еще 18 тысяч семей получат помощь в ближайшее время.
Сейчас зафиксировано более 3 тысяч отказов — из-за несоответствия условиям программы.
«Родителям не стоит волноваться — они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз», — пояснил Улютин.
Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы.
Подать заявление можно до 15 ноября 2025 г. Выплата будет поступать на «Дія.Картка» в течение 14 дней после подачи заявки. Размер выплаты — 5000 гривен на каждого первоклассника.
В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
