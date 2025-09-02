В Україні бракує робочих рук: де найпростіше знайти роботу — Finance.ua
В Україні бракує робочих рук: де найпростіше знайти роботу

На початок серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій, що об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів, налічувалося 241 тис. вакансій.
При цьому нову роботу через державний сервіс шукали 132 тис. осіб. Таким чином, у середньому на одного шукача роботи припадає два вакантні місця.
Про це повідомив департамент комунікацій Держслужби зайнятості.

Найзатребуваніші професії

Цього року найбільше пропозицій роботодавців було за такими спеціальностями:
  • продавець;
  • водій;
  • кухар;
  • інженер;
  • бухгалтер;
  • лікар;
  • фахівець;
  • адміністратор;
  • слюсар;
  • електромонтер;
  • вантажник.

Причини дефіциту кадрів

За словами фахівців Служби зайнятості, дефіцит робочої сили спричинений двома основними чинниками:
  • військовими діями — мобілізація ускладнює укомплектування робочих місць, де переважно працювали чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії);
  • структурними змінами в економіці — багато претендентів не мають необхідних навичок, щоб зайняти найбільш дефіцитні вакансії.

Регіональний дисбаланс

Ситуація на ринку праці суттєво відрізняється за регіонами:
  • у Києві на одного претендента припадає 24 вакансії,
  • у Львівській області — 4,
  • у Київській області — 3,
  • у Миколаївській області, навпаки, кількість шукачів роботи вдвічі перевищує пропозиції роботодавців.
«Диспропорції на ринку праці, спричинені змінами в економіці, міграцією та мобілізацією, зберігатимуться, проте поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією економічних умов. За прогнозами НБУ, рівень безробіття зменшиться та закріпиться нижче 10% у 2027 році», — зазначив директор департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Роман Коновал.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
