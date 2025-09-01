Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2025 году Сегодня 08:05 — Личные финансы

Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2025 году

В 2025 году, чтобы собрать в школу первоклассника, родителям придется отдать около 8−10 тыс. грн. В минимум, необходимый ученику, входят: рюкзак, одежда, обувь, спортивная форма и канцтовары.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Основные расходы

Цены на рюкзаки на украинских маркетплейсах стартуют от 209 грн. Однако производители таких дешевых товаров — Китай, а качество — не самое лучшее. В младшей школе дети еще активно растут, и их спина формируется. Тяжелый или неправильно подобранный рюкзак может привести к проблемам со спиной и осанкой, боли в плечах и шее и быстрой усталости.

К примеру, каркасные рюкзаки от бюджетного бренда GoPack стоят от 1218 грн. Ортопедические ранцы от известного Kite обойдутся от 2600 грн. В то же время есть и более дорогие варианты.

Повседневная одежда для первоклассника будет стоить от 4500 грн. Эта сумма включает: 2−3 футболки, рубашку, джемпера, несколько пар брюк, юбку (для девушек), легкую и теплую куртку и сезонную обувь.

Цена может варьироваться в зависимости от бренда, качества ткани и места покупки. Например, одежда из масс-маркета будет дешевле, а брендовая или специализированная школьная форма — более дорогой.

Стоит отметить, что с июня 2019 года школьная форма в Украине не обязательна — это касается и государственных и частных учебных заведений. Следовательно, школьники и их родители могут самостоятельно выбирать одежду для обучения, что может сэкономить средства.

Спортивная форма для первоклассника стоит от 390 грн за комплект из брюк и футболки. Недорогой вариант с кофтой на молнии обойдется от 600 грн. Цены на спортивные костюмы от Pum или Nike стартуют от 1300 грн. Кроме формы, нужно приобрести кроссовки — самый дешевый вариант стоит 450 грн.

Канцелярия обойдется от 800 грн. В комплект, необходимый первокласснику, обычно входят тетради, обложки, переплеты, ручки, карандаши, резинки, точилки, линейки, краски и альбом для рисования. Можно приобрести все вещи по отдельности или взять готовый набор.

К примеру, комплекты ZiBi «Все для школы в одном наборе» стоят от 650 грн. Однако кое-что все равно придется приобрести отдельно. Наборы с дополнительными аксессуарами для творческих занятий стоят от 1500 грн.

Дополнительные расходы

Кроме основных покупок, родителям следует учесть и дополнительные расходы. Это могут быть книги для досуга, развивающие игры, учебные пособия или другие нужные вещи. Для дистанционного обучения часто необходима техника — планшет (от 2500 грн) или ноутбук (от 9800 грн). Многие семьи покупают детские смартчасы (от 2 тыс. грн), которые помогают быть на связи во время воздушных тревог.

Читайте также С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія»

Но все эти расходы очень индивидуальны. Если ребенок посещает кружки, спортивные занятия или учит иностранный язык с репетитором, финансовая нагрузка растет.

При условии экономии — если брать самые доступные товары, пользоваться акциями или покупать не полный набор вещей (например, некоторая повседневная одежда у вас уже может быть в гардеробе) — уложиться можно и в 6−7 тыс. грн.

Напомним, что в Украине стартовала новая государственная программа помощи семьям с детьми — «Пакет школьника». Она призвана облегчить родителям подготовку первоклассников к школе. Предусмотрена выплата в размере 5 тыс. гривен на каждого ребенка, который можно использовать на канцтовары, одежду и обувь.

Подробные подсчеты, во сколько обойдется сбор в школу, а также сравнение цен с прошлогодними, ищите в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.