С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія» — Finance.ua

С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія»
ру
С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія»

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Судебно-юридическая газета».

Как это будет работать

  • В приложении школьники будут собирать баллы — «мрійки» — за выполненные задания.
  • Собственной валютой можно рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку.
По словам Федорова, детям будут приходить задачи по разным предметам, школьники отвечают на эти вопросы и получают за них баллы — «мрійки».
«Потом вы получаете за то, что вы, например, улучшили по английскому с 9 баллов на следующий урок 10 баллов заработали. То есть система генерирует вам задачи, вы их делаете, получаете виртуальную валюту — „мрійки“, а затем можете в сетях разных, там кинотеатрах или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги».
Механизм планируется запустить с 1 октября в бета-тесте. А с 1 января приложение планируют запустить на все школы, которые присоединятся к «Мрії».
Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія» в июне 2025 года.

Какие возможности доступны в «Мрії»

Школьники:
  • цифровой образовательный документ Мрія ID;
  • учебные достижения;
  • план дня и список задач с дедлайнами;
  • библиотека контента по интересам;
  • безопасные чаты на базе Signal.
Родители:
  • достижение ребенка;
  • расписание;
  • оценки и домашние задания;
  • библиотека полезного контента;
  • безопасные чаты на базе Signal.
Учителя:
  • календарный план;
  • расписание;
  • журнал;
  • задачи;
  • безопасные чаты на базе Signal;
  • библиотека контента для профессионального развития.
После завершения бета-теста «Мрія» станет доступна для всех украинских школ.
Payment systems