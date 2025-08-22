С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія» — Finance.ua

С 1 октября школьники получат собственную валюту в приложении «Мрія» Сегодня 11:35

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Судебно-юридическая газета».

Как это будет работать

В приложении школьники будут собирать баллы — «мрійки» — за выполненные задания.

Собственной валютой можно рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку.

По словам Федорова, детям будут приходить задачи по разным предметам, школьники отвечают на эти вопросы и получают за них баллы — «мрійки».

«Потом вы получаете за то, что вы, например, улучшили по английскому с 9 баллов на следующий урок 10 баллов заработали. То есть система генерирует вам задачи, вы их делаете, получаете виртуальную валюту — „мрійки“, а затем можете в сетях разных, там кинотеатрах или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги».

Механизм планируется запустить с 1 октября в бета-тесте. А с 1 января приложение планируют запустить на все школы, которые присоединятся к «Мрії».

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія» в июне 2025 года.

Какие возможности доступны в «Мрії»

Школьники:

цифровой образовательный документ Мрія ID;

учебные достижения;

план дня и список задач с дедлайнами;

библиотека контента по интересам;

безопасные чаты на базе Signal.

Родители:

достижение ребенка;

расписание;

оценки и домашние задания;

библиотека полезного контента;

безопасные чаты на базе Signal.

Учителя:

календарный план;

расписание;

журнал;

задачи;

безопасные чаты на базе Signal;

библиотека контента для профессионального развития.

После завершения бета-теста «Мрія» станет доступна для всех украинских школ.

