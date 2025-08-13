Школьникам выплатят 10 000 грн стипендии за успешную сдачу НМТ: что надо знать — Finance.ua

Школьникам выплатят 10 000 грн стипендии за успешную сдачу НМТ: что надо знать Сегодня 10:26 — Личные финансы

Школьникам выплатят 10 000 грн стипендии за успешную сдачу НМТ: что надо знать

Украинские школьники, которые сдадут мультипредметный тест на высокие баллы, смогут претендовать на стипендию от президента.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Так, школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента — 10 000 грн в год. Правительство увеличило количество таких стипендий до 400.

«От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно назрело», — написала Свириденко.

Так что с 1 сентября правительство увеличивает размер президентских стипендий:

для учащихся профтехов до 6320 грн;

для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн;

для студентов университетов — 10 000 грн;

аспирантов — 23 700 грн.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские вузы. Среди предложений — введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

гранты для креативных индустрий, которые презентуют совсем скоро. Также планируется увеличить гранты для молодежи по программе «Собственное Дело» со 150 тыс. до 200 тыс. гривен. Напомним, молодые украинцы могут получить грант на свой бизнес. С сентября 2024 г., когда начала действовать программа грантов, уже более 300 участников стали победителями и получили средства на свои бизнес-амбиции. Об условиях участия в программе — Еще одним новшеством станут, которые презентуют совсем скоро. Также планируетсяпо программе «Собственное Дело» со 150 тыс. до 200 тыс. гривен. Напомним, молодые украинцы могут получить грант на свой бизнес. С сентября 2024 г., когда начала действовать программа грантов, уже более 300 участников стали победителями и получили средства на свои бизнес-амбиции. Об условиях участия в программе — рассказали здесь.

Также, по словам Свириденко, правительство готовится изменить правила пересечения границы, повысив возрастной предел с 18 до 22 лет.

