Какие специальности наиболее популярны среди украинских студентов (инфографика) — Finance.ua

Какие специальности наиболее популярны среди украинских студентов (инфографика) Сегодня 20:03 — Личные финансы

Какие специальности наиболее популярны среди украинских студентов (инфографика)

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак проанализировал отчет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Он поделился главными цифрами и выводами по состоянию на начало 2025 года.

Сколько вузов в Украине

По данным отчета, в Украине действуют 625 заведений, осуществляющих подготовку по образовательным программам высшего образования:

390 — заведения высшего образования (62,4%);

50 — профессиональные высшие заведения (8%);

185 — научные учреждения с лицензией (29,6%).

Из них 151 частное учреждение, 434 государственных и 40 коммунальных.

Больше всего вузов находятся в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. При этом в Киеве меньше половины (41%) — это классические университеты, остальные — филиалы, колледжи или научные учреждения. В Днепре и Одессе более 70% университетов.

Самые популярные специальности среди студентов

Право остается самой востребованной специальностью в Украине. По состоянию на начало 2025 года распределение всех обучающихся студентов по специальностям выглядит так:

Право — 75 240 человек (7%);

Менеджмент — 62 722 (5,8%);

Психология — 59 217 (5,5%);

Среднее образование — 52 149 (4,8%);

Компьютерные науки — 37 064 (3,4%).

По мнению Бабака, уже сейчас наблюдается дисбаланс между популярностью некоторых направлений и потребностями экономики.

Он уверен, что для поощрения изучения естественных наук государство должно запустить субвенцию «на естественные кабинеты», чтобы в школах появлялась не только мотивация, но и возможность изучать точные дисциплины.

Кроме того, в правительстве работают над реформой профессионального образования. Законопроект «О профессиональном образовании» разрабатывают еще с 2020 года.

«Мы сознательно отказываемся от стереотипов. Колледж — это не ПТУ. Профессиональное образование — это не что-то второстепенное, а полноценное, современное направление», — подчеркнул Бабак.

Напомним, и украинских вузах возрастет стоимость обучения на контракте по специальностям, не обеспечивающим рынок труда. Это касается таких направлений как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.

На эти специальности поступает слишком много абитуриентов, однако после обучения они не находят себя на рынке труда.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 417, минимальная цена на контракт будет приравнена к той сумме, которую государство тратит на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это означает, что во многих случаях контрактная стоимость обучения вырастет почти вдвое.

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