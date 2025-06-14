ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине — Finance.ua
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ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине

Личные финансы
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ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине
ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине
В Украине сфокусируются на пяти основных направлениях при подготовке будущих специалистов.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий изданию «Телеграф».
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По его словам, специалисты, принадлежащие к одной из пяти категорий, будут наиболее востребованными в ближайшее время.
«Логика наших приоритетов: человек, инфраструктура, интеллект, технологии и аграрная основа», — заявил он.

1. Человек

Винницкий отмечает, что к первой категории относят специалистов, работающих с людьми — учителя, врачи, терапевты-реабилитологи и психологи.
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Для абитуриентов предусматривается большое количество бюджетных мест на все эти специальности.
Также у всех, по словам замминистра, есть огромные перспективы для трудоустройства.

2. Инфраструктура

К этой категории относятся те, кто работает над развитием инфраструктуры, и все, что связано с транспортом: авиация, строительство, энергетика, механика и промышленная химия.
Отмечается, что после войны Украину придется отстраивать, будут заниматься этим специалисты из этих областей.
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3. Интеллект

Правительство пытается привлечь больше абитуриентов в такие области, как физика, химия и биология, ведь без сильной науки страна не имеет долгосрочной перспективы. Эти направления будут получать усиленную поддержку.

4. Технологии

Украина уже давно заняла место среди крупнейших ІТ-центров Европы, поэтому четвертая категория касается развития компьютерных наук.

5. Аграрная основа

Пятым приоритетом станет развитие сельского хозяйства как фундамента украинской экономики.
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Напомним, как сообщил Винницкий, в украинских вузах вырастет стоимость обучения на контракте по специальностям, не обеспечивающим рынок труда.
Это касается таких направлений, как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.
В Минцифры рассказали, что государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры этого года.
По материалам:
Телеграф
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