ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине — Finance.ua

ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине Сегодня 18:19 — Личные финансы

ТОП-5 направлений обучения: какие профессии будут самыми востребованными в Украине

В Украине сфокусируются на пяти основных направлениях при подготовке будущих специалистов.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий изданию «Телеграф».

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По его словам, специалисты, принадлежащие к одной из пяти категорий, будут наиболее востребованными в ближайшее время.

«Логика наших приоритетов: человек, инфраструктура, интеллект, технологии и аграрная основа», — заявил он.

1. Человек

Винницкий отмечает, что к первой категории относят специалистов, работающих с людьми — учителя, врачи, терапевты-реабилитологи и психологи.

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Для абитуриентов предусматривается большое количество бюджетных мест на все эти специальности.

Также у всех, по словам замминистра, есть огромные перспективы для трудоустройства.

2. Инфраструктура

К этой категории относятся те, кто работает над развитием инфраструктуры, и все, что связано с транспортом: авиация, строительство, энергетика, механика и промышленная химия.

Отмечается, что после войны Украину придется отстраивать, будут заниматься этим специалисты из этих областей.

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3. Интеллект

Правительство пытается привлечь больше абитуриентов в такие области, как физика, химия и биология, ведь без сильной науки страна не имеет долгосрочной перспективы. Эти направления будут получать усиленную поддержку.

4. Технологии

Украина уже давно заняла место среди крупнейших ІТ-центров Европы, поэтому четвертая категория касается развития компьютерных наук.

5. Аграрная основа

Пятым приоритетом станет развитие сельского хозяйства как фундамента украинской экономики.

Напомним, как сообщил Винницкий, в украинских вузах вырастет стоимость обучения на контракте по специальностям, не обеспечивающим рынок труда.

Это касается таких направлений, как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.

В Минцифры рассказали , что государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры этого года.

Телеграф По материалам:

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