Администрация Трампа запретила Гарварду зачислять иностранных студентов — Finance.ua

Администрация Трампа запретила Гарварду зачислять иностранных студентов Сегодня 17:21 — Мир

Администрация Трампа запретила Гарварду зачислять иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что министерство внутренней безопасности США приказало Гарварду прекратить сертификацию программы обмена студентами и преподавателями.

В то же время в американской администрации заявили: иностранные студенты должны перевестись, иначе они потеряют свой легальный статус.

В заявлении ведомства США говорится: «Гарвард несет ответственность за сотрудничество с (Китайской коммунистической партией), поощряя насилие, антисемитизм и протеррористическое поведение студентов в своем кампусе».

В правительстве Трампа также утверждают, что руководство университета «создало опасную среду, позволив антиамериканским, протеррористическим агитаторам преследовать и физически нападать на людей, включая многих еврейских студентов».

Судья запретил администрации Трампа лишать иностранных студентов легального статуса, сообщил The Guardian.

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Федеральный судья в Калифорнии запретил администрации Трампа лишать легального статуса иностранных студентов в университетах США. Он также запретил арестовывать или задерживать студентов, родившихся за границей, на основании их иммиграционного статуса, пока продолжается судебное разбирательство дела об отмене предыдущих решений.

По словам судьи, администрация Трампа «привела к хаосу» в жизни истцов, а также других иностранных студентов.

Напомним, в апреле министерство образования США заявило о замораживании государственного финансирования на сумму 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования Белого дома.

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Впоследствии Гарвардский университет подал иск в федеральный суд против администрации президента США Трампа из-за сокращения финансирования. Там Белый дом обвиняют «в проведении беспредельной и неконституционной кампании с целью наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав».

14 мая Гарвардский университет расширил свой судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа, которая в очередной раз лишила учебное заведение части грантового финансирования на сумму 450 миллионов долларов.

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