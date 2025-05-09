Цены на обучение возрастут: Кабмин приравнял контракт к бюджету — Finance.ua

Цены на обучение возрастут: Кабмин приравнял контракт к бюджету Сегодня 08:30 — Личные финансы

Цены на обучение возрастут: Кабмин приравнял контракт к бюджету

С 2025 года стоимость контрактного обучения по наиболее популярным и престижным специальностям в государственных вузах существенно возрастет.

Об этом пишет Освіта.ua.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 417, минимальная цена на контракт будет приравнена к той сумме, которую государство тратит на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

Это означает, что во многих случаях контрактная стоимость обучения возрастет почти вдвое.

Такой подход будет касаться специальностей в сфере экономики, права, ІТ, медицины, журналистики, международных отношений, психологии, архитектуры, туризма, а также ветеринарии и транспорта. В общей сложности постановление охватывает более 40 направлений подготовки.

Причины такого решения

В Министерстве образования и науки объясняют нововведение желанием избежать скрытого дотирования контрактников за счет госбюджета.

«К сожалению, многие вузы ставят цены на контракт наполовину или более ниже, чем сумма, которую платит государство университета за каждого студента-бюджетника. И когда государство дает, например, на подготовку одного студента 55−56 тысяч гривен на год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса. Первый: не за счет ли государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не в состоянии выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы», — прокомментировал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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Впрочем, не все в научной среде поддерживают подобный подход. Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко считает, что правительственный шаг может спровоцировать массовый рост цен на обучение в Украине, что сделает его менее доступным, особенно для семей со средним достатком.

Более того, такая политика может подтолкнуть молодежь к выбору университетов за рубежом, где обучение часто бесплатное или существенно дешевле.

Союз ректоров Украины уже обратился к президенту с просьбой остановить действие этого постановления, опасаясь негативных последствий доступности высшего образования и конкурентоспособности украинских вузов.

Напомним, европейские вузы традиционно остаются самым популярным направлением для украинских студентов. Большинство абитуриентов рассматривают поступление в вузы Германии, Польши и Чехии. К примеру, цены на образование в Польше остаются одними из самых доступных в Европе, даже на англоязычных программах — в среднем от 1000 до 3000 евро в год.

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