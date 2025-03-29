В Украине наблюдается спад популярности IT-курсов: пик обучения пришелся на 2022 год — Finance.ua

В Украине наблюдается спад популярности IT-курсов: пик обучения пришелся на 2022 год Сегодня 15:07

В Украине наблюдается спад популярности IT-курсов: пик обучения пришелся на 2022 год, Фото: freepik

В Украине наблюдается снижение популярности IT-курсов по сравнению с предыдущими годами.

Об этом стало известно из исследования Digital Tiger, подготовленного Ассоциацией IT Ukraine.

Динамика популярности IT-курсов

Исследование показывает динамику популярности курсов за последние пять лет.

Больше всего оконченных курсов было в 2022 году — 129,1 тысячи. После этого их количество начало снижаться.

Так, в 2023 году число оконченных курсов уменьшилось до 116,7 тысяч, а в 2024 году было 105,6 тысяч.

Стоит отметить, что в опросе приняли участие 21 компания, поэтому эти цифры не характеризуют весь рынок.

Среди всех оконченных курсов в 2019—2024 годах большинство касается технических специальностей (71,4%), тогда как нетехнические специальности составляют 28,6%.

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К наиболее популярным направлениям относятся: Python, QA (тестирование), UI/UX дизайн, Java, Project Management, Data Management, SMM, C#/.NET, JavaScript и PPC.

Есть ли куда устроиться после курсов

По аналитике DOU, рынок ІТ-работы постепенно восстанавливается, но количество вакансий все равно значительно ниже, чем до 2022 года. В феврале 2025 года было 5856 вакансий в IT, против 9572 — в январе 2022 года.

В феврале по сравнению с январем возросло количество вакансий в 10 категориях, включая Data Science, Embedded, Engineering Manager, Hardware и т. д. В 44 категориях количество вакансий снизилось.

Напомним, в приложении «Резерв+» сейчас есть 161 IT-вакансия в Силах обороны Украины, это снижение по сравнению с январем, когда их количество достигало 169.

Средний конкурс на место за февраль и март составляет 15 кандидатов. В «Резерв+» — 6 кандидатов на вакансию, что соответствует показателям предыдущего периода. В январе средний конкурс составлял 10 кандидатов на вакансию.

Dou По материалам:

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