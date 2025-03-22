Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях — Finance.ua

Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях Сегодня 12:06

Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях, Фото: freepik

Наибольшие медианные зарплаты получат технические специалисты самого высокого уровня: Engineering Director/VP/Head ($8136) и CTO/Technical Director ($7000).

Об этом говорится в исследовании Dou.

Далее следуют менеджеры проектов и менеджеры продуктов: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500).

Самая низкая медиана у CEO и фаундеров ($5000) — чаще всего это руководители небольших компаний до 50 специалистов.

Зарплаты руководителей нетехнических направлений ниже. Медианы у руководителей маркетинга и HR достаточно близки — $4350 и $4000. Меньше всего среди C-level специалистов получают COO — их медиана $2500.

С зарплатами специалистов уровня Head похожая ситуация. Самые высокие медианы у технических специалистов — Engineering Managers ($6000) и Head of QA ($5000). Далее — Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) и руководители нетехнических направлений.

По квартилям

Наибольший разброс зарплат у СЕО и фаундеров. Разница между первым и третьим квартилями в их зарплатах — более 5000 долларов.

Наиболее унифицированные зарплаты среди C-level — у Delivery Directors/Heads и CPO/Director/VP of Product. Разброс их зарплат (разница между первым и третьим квартилями) составляет около 30% медианы — меньше, чем у других специалистов.

Среди Head самый большой разброс зарплат у маркетологов и специалистов поддержки. Именно в этих сферах есть возможность получать как существенно выше, так и существенно ниже медианной зарплаты.

Самые унифицированные зарплаты у Head of HR: разница между первым и третьим квартилями всего $1000.

Динамика зарплат

Постепенно растут зарплаты Engineering Director/VP/Head (+$163 за последние полгода).

Медианная зарплата СТО/Technical Directors тоже выросла за полгода (+$1250).

После небольшого падения летом стали больше получать нетехнические специалисты C-level: у маркетологов +$1350 за полгода, у HR+$1000.

У СЕО/фаундеров и СОО, напротив, негативные тенденции за прошедшее полугодие.

Напомним, самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорта и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/бизнесу, PR-менеджеров и техрайтеров.

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Dou По материалам:

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