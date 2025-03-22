Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях

16
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях, Фото: freepik
Наибольшие медианные зарплаты получат технические специалисты самого высокого уровня: Engineering Director/VP/Head ($8136) и CTO/Technical Director ($7000).
Об этом говорится в исследовании Dou.
Далее следуют менеджеры проектов и менеджеры продуктов: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500).
Самая низкая медиана у CEO и фаундеров ($5000) — чаще всего это руководители небольших компаний до 50 специалистов.
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях
Зарплаты руководителей нетехнических направлений ниже. Медианы у руководителей маркетинга и HR достаточно близки — $4350 и $4000. Меньше всего среди C-level специалистов получают COO — их медиана $2500.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

С зарплатами специалистов уровня Head похожая ситуация. Самые высокие медианы у технических специалистов — Engineering Managers ($6000) и Head of QA ($5000). Далее — Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) и руководители нетехнических направлений.
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях

По квартилям

Наибольший разброс зарплат у СЕО и фаундеров. Разница между первым и третьим квартилями в их зарплатах — более 5000 долларов.
Наиболее унифицированные зарплаты среди C-level — у Delivery Directors/Heads и CPO/Director/VP of Product. Разброс их зарплат (разница между первым и третьим квартилями) составляет около 30% медианы — меньше, чем у других специалистов.
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях
Среди Head самый большой разброс зарплат у маркетологов и специалистов поддержки. Именно в этих сферах есть возможность получать как существенно выше, так и существенно ниже медианной зарплаты.
Самые унифицированные зарплаты у Head of HR: разница между первым и третьим квартилями всего $1000.
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях

Динамика зарплат

Постепенно растут зарплаты Engineering Director/VP/Head (+$163 за последние полгода).
Медианная зарплата СТО/Technical Directors тоже выросла за полгода (+$1250).
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях
После небольшого падения летом стали больше получать нетехнические специалисты C-level: у маркетологов +$1350 за полгода, у HR+$1000.
У СЕО/фаундеров и СОО, напротив, негативные тенденции за прошедшее полугодие.
Какие зарплаты получают руководители в ІТ-компаниях
Напомним, самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорта и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/бизнесу, PR-менеджеров и техрайтеров.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Пройти опрос

По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems