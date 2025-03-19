Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей, чей доход меньше $200 тысяч в год — Finance.ua
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Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей, чей доход меньше $200 тысяч в год

Мир
13
Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей, чей доход меньше $200 тысяч в год
Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей, чей доход меньше $200 тысяч в год
Гарвардский университет объявил, что студенты из семей, доход которых не превышает 200 000 долларов в год, будут учиться бесплатно. Это решение направлено на повышение уровня доступности образования.
Об этом пишет Harvard Gazette.
В учебном заведении отмечают, что значительное расширение финансовой помощи начнется в 2025−26 учебном году и сделает Гарвард доступным для большего количества студентов, чем когда-либо, особенно из семей со средним уровнем дохода.
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Это позволит примерно 86% семей США получить финансовую помощь Гарвардского колледжа. Начиная с 2025−26 учебного года Гарвардский колледж будет бесплатным для студентов, чей семейный доход составляет 100 000 долларов и меньше. Это покрывает все расходы — обучение, питание, жилье, медицинское страхование и транспортные расходы.
Студенты с семейным доходом 200 000 долларов США или менее получат бесплатное обучение и дополнительную финансовую помощь для покрытия различных расходов в зависимости от их финансового положения.
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Как пишет New York Times, обычно год обучения в Гарварде стоит 83 тысячи долларов. Ранее в Гарварде бесплатное обучение предлагалось только семьям с доходом менее 85 тысяч долларов. Средний доход домохозяйства в Соединенных Штатах составляет около 80 тысяч долларов.
Газета также объясняет причину решения учебного заведения. Решение Верховного суда США о запрете расовых преференций в процессе поступления привело к уменьшению количества темнокожих и латиноамериканских студентов во многих университетах, включая Гарвард. Теперь учебные заведения ищут альтернативные способы сохранения разнообразия среди студентов, в частности, через расширение финансовой поддержки. Подобные инициативы уже внедрили другие ведущие университеты: Пенсильванский университет, Массачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт.
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Президент Гарварда Алан Гарбер отметил, что увеличение доступности образования будет способствовать разнообразию взглядов и опыта среди студентов.
«Финансовая доступность Гарварда для большего количества людей расширяет диапазон опыта и перспектив, с которыми сталкиваются все наши студенты, способствуя их интеллектуальному и личностному росту», — сказал Гарбер.
По материалам:
hromadske
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